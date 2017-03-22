Я впевнений у тому, що в мене не було й не могло бути громадянства Росії – Труханов

Брюссель – Мер міста Одеси Геннадій Труханов в інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував закиди на його адресу в «непатріотичності», «російському громадянстві», а також у потуранні міськради Українській православній церкві (Московського патріархату). Також він сказав, що категорично не погоджується із критикою на свою адресу в надто повільній реконструкції «візитівки» Одеси – Потьомкінських сходів.

– Представники патріотичної громадськості відверто називають мера Одеси, висловлюючись м’ягко, «непатріотом». Вам згадують і нібито «російський паспорт», і свого часу підтримку курсу Віктора Януковича, і участь у мітингах «антимайдану» на Куликовому полі навесні 2014 року – незадовго до сумнозвісних подій 2 травня. Тож хто він, мер стратегічно важливого для України міста – патріот чи ні?

Я впевнений у тому, що у мене не було й не могло бути російського громадянства

– У всьому є свій мотив і, напевне, відчуття самозбереження. На місці тих людей, що все це винаходять і творять, просто б спокійно поміркував. Працював собі Труханов у парламенті, мав мандат народного депутата і, вочевидь, незле себе там почував, як і багато інших народних депутатів. Раптом він відмовляється від мандату, недоторканності, йде на публічну посаду мера міста з буцімто його гріхами, ті, що мені приписували. Невже у мене не спрацював би інстинкт самозбереження, усвідомлюючи, що вже й у парламенті порушували ці питання. Тож, скажу так: я завжди був абсолютно впевнений у собі, впевнений у тому, що у мене не було й не могло бути російського громадянства.

Будучи у парламенті у фракції Партії регіонів, я впевнений, що я нічого не ухвалив – жодного рішення, яке б нашкодило Україні. Я ніколи не підтримував у нашій країні й чужої символіки

Будучи у парламенті у фракції Партії регіонів, я впевнений, що я нічого не ухвалив – жодного рішення, яке б нашкодило Україні. Ті маніпуляції щодо Криму читають не до кінця. Маніпуляцію із опублікуванням моєї фотографії, де я стою як учасник подій на Куликовому полі, до кінця не розповідають. Зайдіть у інтернет і наберіть «Труханов на Куликовому полі», і ви побачите, що я там казав. Як народний депутат я прийшов і сказав правду, що так, їх там багато зібралося, але не вони будуть вирішувати й визначати майбутнє України та загалом регіону. Є обрані установи представницької влади – міська, обласна ради, Верховна Рада. Я ніколи не підтримував у нашій країні й чужої символіки, а завжди казав, що ми маємо проблему, тож шановне зібрання, вирішуйте її всередині держави! Ніхто не прийде й не наведе тут ладу із корупцією, із неподобствами у владі, зі свавіллям чиновників. Тільки ми, українці, наведемо лад у своєму домі. Тому це все й не приживається.

– Коли у Євросоюзі заходить мова про Одесу, то її часто асоціюють з тим, що там сталося в травні 2014 року. Європейці цікавляться, як ведеться розслідування цієї трагедії. Цікаво, що за три роки з часу цих подій, що зробив мер Одеси для прояснення ситуації?

Із 2014 року в Одесі панують мир і спокій. Тож завдання мера міста – не провокувати, а пояснювати людям, що таке Україна, її цілісність, і що таке «сепаратизм»

– Я скажу, чим, з моєї точки зору, має займатися мер мільйонного міста. Він повинен займатися господарством, має забезпечити освітлення, тепло, все життєзабезпечення міста. А слідчі органи повинні займатися своїми питаннями – розслідувати злочини, різні події, коли це входить до їхньої компетенції.Від 2014 року в Одесі панують мир і спокій. Місто стали більше відвідувати туристи, включно зі внутрішніми, українськими відвідувачами. Це спокійне місто, що розвивається. Нам вдається не допускати подібних подій, взяти до уваги те, що відбувалося до цієї сумної події, до цієї рани, яка ще довго не загоюватиметься на тілі Одеси. Тож завдання мера міста – зробити висновки і не допускати у місті подібних ситуацій. Не провокувати, а пояснювати людям, що таке Україна, її цілісність, і що таке «сепаратизм». У нас в десятки разів збільшився туристичний потік, а місто планомірно розвивається. Ми демонструємо всім, зокрема, Європі, що Одеса – привабливе місто для інвестицій, для розвитку бізнесу, відпочинку, життя й роботи.

– Минулого тижня міськрада Одеси вирішила виділити додаткових 325 тисяч гривень на утримання Спасо-Преображенського собору, який належить Московському патріархату. Загалом цього року собор обійдеться бюджету Одеси в понад 2 мільйони гривень. Чому такі великі кошти витрачаються на утримання релігійної установи, що належить церкві, яка не визнає окупації Криму та російської агресії на Донбасі?

Щодо коштів, ми їх виділяємо не на релігію чи ту або іншу конфесію, а на пам’ятки архітектури. Спасо-Преображенський собор – це невід’ємна частина історії міста Одеси, який свого часу був безжально зруйнований комуністами

– На мій погляд як віруючої людини, церква повинна бути поза політикою, а парафіяни та священнослужителі повинні в молитвах служити Богові. Мені відомо, що в цих церквах служать літургії за мир, спокій та процвітання України. Я на цих богослужіннях буваю, чую це і молюся за нашу країну. Щодо коштів, то ми їх виділяємо не на релігію чи ту або іншу конфесію, а на пам’ятки архітектури. Спасо-Преображенський собор – це невід’ємна частина історії міста Одеси, який свого часу був безжально зруйнований комуністами. Він був відновлений на кошти, що були зібрані одеситами, причому не лише парафіянами, а всіма, хто пам’ятає, шанує й поважає історію нашого міста. Виділяючи сьогодні кошти, ми підтримуємо в належному вигляді цю пам’ятку архітектури у міському центрі.

Всі звернення до нас з боку різних конфесій для виділення ділянок, матеріальної допомоги, ми завжди розглядаємо позитивно, тож це вибірково одного храму не торкається

А загалом вважаю, що нам слід шукати більше те, що нас об’єднує, бо це питання було порушене на сесії міськради політичною партією, яка поводиться явно сепаратистськи щодо України. Ми нині кажемо, що ми за будь-які пропозиції, прохання щодо підтримки будь-якої конфесії. Кожна людини приходить до Бога своїм шляхом і ніхто не має права за це їх засуджувати. Слава Богу, що людина в своєму серці живе з вірою, бо значно страшніше, коли такої віри немає. Я кажу, що мер міста може бути поганим або добрим, але не може бути атеїстом. А всі звернення до нас з боку різних конфесій для виділення ділянок, матеріальної допомоги, ми завжди розглядаємо позитивно, тож це вибірково одного храму не торкається. Перегинів у цьому питанні немає, ми абсолютно толерантні. Хотілося б, щоб брудні руки політиків не тягнулися до віросповідань. Нещодавно я був на похороні, де в церкві згаданого патріархату відспівували героя, який «не вилазив з передової» і який загинув на сході. Там були й солдати ЗСУ. Все було здійснено за нашими православними обрядами, з повагою до цього героя, я не бачив сепаратистських чи інших настроїв.

– Інша пам’ятка архітектури – всесвітньовідомі Потьомкінські сходи, де ведеться реконструкція вже майже рік. Ця візитна картка Одеси наразі має жахливий вигляд. Чи вдасться довести пам’ятку до ладу до початку нового туристичного сезону? І хто гарантує, що реконструкція буде виконана не тільки вчасно, а й якісно?

– Потьомкінські сходи не реконструювалися від 1933 року. Вже 12 років, як існує розпорядження до міської влади розпочати їхню реконструкцію. Щороку Міністерство культури нам дає дозвіл проводити там День міста, і щороку напередодні цього нам нагадують, що вони – в аварійному стані. Міська влада несе відповідальність за людей та заходи, які там відбуваються. Нині, коли ми відкрили ці сходи, то виявилося, що вони наскрізь проросли деревами і тільки питанням часу було те, що все це мало сумно закінчитися. Роботи веде заслужений, визнаний в Україні професіонал, який знає свою роботу, а не якийсь громадський активіст із медичною освітою. Потьомкінські сходи заживуть новим життям: ми зробили гідроізоляцію, якої там не було, проміжні сходинки виконані з такого ж граніту, як і решта. Оновимо якіснішим освітленням, парапети сходів теж будуть гранітні, замість обвислої штукатурки.