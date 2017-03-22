Сенатор МакКейн: Манафорт отримував гроші від Януковича, який був маріонеткою Росії

Міжнародне інформаційне агентство The Associated Press повідомило, що за його даними, колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт таємно пропонував політичну стратегію, яка сприяла б російському президенту Володимиру Путіну та підривала б позиції його опонентів. Посилаючись на кількох людей, які бачили платіжки переказів Манафорту та дані фінансових звітів, агентство повідомило, що Манафорт пропонував план наближеному до Кремля російському олігарху Олегу Дерипасці ще в червні 2005 року. У Вашингтоні ця інформація обурила деяких конгресменів демократів, які хочуть заслухати Манафорта, а впливовий сенатор-республіканець Джон МакКейн заявив, що «має дуже серйозні питання» до Манафорта, який свого часу працював і в Україні на Віктора Януковича.

За даними агенції The Associated Press, Пол Манафорт пропонував російському мільярдеру Олегу Дерипасці план, спрямований на вплив на політичні, бізнесові справи, висвітлення засобами масової інформації США, Європи та країн колишнього СРСР в позитивному ключі для президента Володимира Путіна.

В підсумку, каже агентство, Манафорт підписав контракт на 10 мільйонів доларів з Дерипаскою і мав із ним бізнес-стосунки принаймні до 2009 року. Повідомлення агентства новин, як виглядає, суперечить заявам адміністрації президента Дональда Трампа та самого Манафорта, що він ніколи не працював в інтересах росіян.

Резонансна стаття агенції The Associated Press про Манафорта:



Манафорт був виборчим стратегом Трампа від час кампанії – з березня до своєї відставки в серпні 2016 року. Його відставка була пов’язана зі звинуваченнями щодо контактів із російськими спецслужбами та незаконним отриманням грошей за попередню роботу на приязного до Росії екс-президента Віктора Януковича та його Партію регіонів.

Манафорт підтвердив, що працював на Дерепаску, але сказав, що та робота «не включала представництво російських політичних інтересів» і що її несправедливо характеризують як «недоречну та безчесну» і що такі звинувачення є частиною «брудної кампанії».

В заяві, розісланій кільком американським ЗМІ, Манафорт сказав, що він представляв інтереси Дерипаски майже десятиліття в питаннях «бізнесу та особистих справах в країнах, де він мав інвестиції».

Близька республіканцям телекомпанія Fox News: Манафорт підтверджує роботу на російського мільярдера, заперечує просування інтересів Росії:



Тема Манафорта в ширшому контексті

Тема роботи Пола Манафорта на російського алюмінієвого олігарха Олега Дерипаску важлива перш за все тим, що Манафорт майже півроку працював у виборчому штабі Дональда Трампа і що ця історія лягає в ширший контекст стосунків людей з оточення нового президента США з Росією.

Однак, речник Білого дому Шон Спайсер закликав не перебільшувати вплив і значення Манафорта у виборчому штабі Трампа.

Звичайно, були розмови про Пола Манафорта, який відігравав дуже обмежену роль протягом дуже обмеженого проміжку часу

«Звичайно, були розмови про Пола Манафорта, який відігравав дуже обмежену роль протягом дуже обмеженого проміжку часу», – заявив Спайсер.

Інформація про те, що Манафорт пропонував Дерипасці план, який буде «дуже вигідний уряду Путіна», обурила деяких американських конгресменів.

Джим Гаймс, конгресмен-демократ, хоче щоб Манафорт та інші люди з виборчого штабу Трампа дали свідчення перед Комітетом з питань розвідки Палати представників.

Пол Манафорт із кількома іншими людьми буде вгорі списку людей – в разі, коли б ми робили справжнє розслідування

«Пол Манафорт із кількома іншими людьми буде вгорі списку людей – в разі, коли б ми робили справжнє розслідування, і ми б мали з ними провести бесіди. Мені видається, що є 4–5 людей тут, з якими ми маємо поговорити. Вони, можливо, добровільно не захочусь говорити, тоді треба буде згода республіканської більшості для цього. Зрештою, у них є право не говорити, якщо вони не хочуть, але вже само по собі було б цікаво, якби вони відмовились», – сказав конгресмен Гаймс.

Сенатор Марк Ворнер: маємо поговорити з Полом Манафортом:

Чи можуть демократи якось збудувати реальну справу проти Манафорта замість того, щоб постійно вигукувати ім’я Януковича, яке нічого не означає для більшості американців?

Справа у тому, що демократи мають меншість в обох палатах Конгресу США і це дало привід одному журналісту в ефірі телекомпанії «Сі-Ен-Ен» запитати: «Чи можуть демократи якось збудувати реальну справу проти Манафорта замість того, щоб постійно вигукувати ім’я Януковича, яке все одно нічого не означає для більшості американців?».

Джекі Кусініч, шеф вашингтонського юро видання The Daily Beast відповіла на це, що це можливо лише, якщо демократи зроблять це двопартійною справою, тобто залучать і республіканців.

Я маю серйозні запитання щодо людей, які були довкола виборчої кампанії. Там були люди з тісними зв’язками з росіянами, включно з особами, яким Янукович заплатив великі суми грошей

Тим часом впливовий сенатор-республіканець Джон МакКейн теж заявив, що має «серйозні питання» до Пола Манафорта: «Я маю серйозні запитання щодо деяких людей, які були довкола президентської виборчої кампанії. Там були люди з тісними зв’язками з росіянами, включно з особами, яким Янукович заплатив великі суми грошей, і який, як президент України, був російської маріонеткою. Я говорю про пана Манафорта та його стосунки».

Український зв’язок

В Україні депутатом парламенту Сергієм Лещенком до справи про «амбарну книгу» Партії регіонів була додана цього тижня нова порція інформації, коли він оприлюднив документи про схему розрахунків регіоналів із Манафортом. Раніше йшлося про готівковий розрахунок, а нині, як заявив Лещенко, є свідчення і про безготівкові перекази.

Гроші нібито перераховувались регіоналами до американських банків, наприклад, через киргизьку столицю Бішкек або через Беліз. Послуга сплачена нібито за продаж комп’ютерного обладнання.

Як сказала речниця Національного антикорупційного бюро України Світлана Оліфіра, в НАБУ бачили дані, оприлюднені депутатом Лещенком, але офіційно їх він ще нікуди не передавав.

Манафорт не підпадає під юрисдикцію НАБУ

Щодо теми притягнення Манафорта до відповідальності, то речниця НАБУ сказала: «Що стосується Манафорта, наша позиція залишається сталою: він не підпадає під юрисдикцію НАБУ. По-перше, він не є громадянином України. По-друге, він не був чільним посадовцем в Україні. Він не був тим, хто діяв в інтересах держави».

На роки, проведені в Україні Полом Манафортом в ролі політичного консультанта, дивляться по-різному – часом діаметрально протилежно.

Опоненти характеризують Манафорта як «маніпулятора», виборчі стратегії якого в Україні розділяли країну за регіональною, мовною та зовнішньополітичною ознаками, скажімо, темою НАТО, яку регіонали «вкидали» у вир передвиборчої боротьби.

А самі регіонали, навпаки, вважали його «політичним генієм», який брався за безнадійні з виборчої точки зору проекти, і допоміг Януковичу обратися на посаду президента в 2010 році, а також забезпечував гарні показники Партії регіонів на кількох парламентських виборах. Дехто каже, що саме Манафорт привніс проєвропейські нотки в перші роки президенства Януковича і що саме Манафорт висунув ідею, щоб Янукович здійснив свій перший візит в ролі президента до Брюсселя, а не до Москви.

Це велике спрощення думати, що Янукович діяв як кремлівська лялька і слідував інструкціям, що надходили з Кремля

«Це велике спрощення думати, що Янукович діяв як кремлівська лялька і слідував інструкціям, що надходили з Кремля, – каже експерт Центру Карнегі в Москві Олександр Баунов. – І роль Манафорта як члена команди Януковича полягала в контролі за балансом його курсу між Заходом і Москвою».