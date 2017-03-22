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В группировке «ЛНР» работникам предприятий, на которых боевиками было «введено внешнее» управление, обещают вскоре возобновить производство. Теперь у металлургических и угольных предприятий будет новый «собственник», а сбывать продукцию они будут в Россию. Якобы уже есть договоренность поставлять уголь в аннексированный Крым. В свою очередь украинские экономисты считают, что переориентация промышленности в сторону России действительно может состояться. Но это будет не экономическое, а политическое решение. А вся финансовая нагрузка вновь будет взвалена на плечи российских граждан.

Получить контроль над украинскими предприятиями, работающими на неподконтрольной территории, сепаратисты планировали давно. Об этом заявил главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий, комментируя «решение» ввести на эти предприятия «внешнее управление». Теперь же, по его словам, вся экономика неподконтрольных Украине территорий будет переориентирована в сторону России. И на это потребуется всего несколько месяцев.

Мы еще с 2014 года заявляли, что украинских предприятий на «наших» территориях не будет

«Мы еще с 2014 года заявляли, что украинских предприятий на «наших» территориях не будет. Но такие процессы нельзя делать с бухты-барахты. Не посчитав все. На это требуется время. Но это время свершилось немного раньше. Мы не ожидали, что Порошенко сам примет такие меры. Мы думали, что это будет чуть позже. Но к этому мы были готовы. Нам нужно только несколько месяцев, чтобы развернуть всю экономику в сторону России и других стран», – заявил Игорь Плотницкий.

Тем временем на предприятиях, на которых было введено боевиками «внешнее управление», люди в большинстве своем продолжают оставаться в неведении относительно своей дальнейшей судьбы. Например, работники Алчевского металлургического комбината, который полностью остановил производство, до сих пор ждут февральскую зарплату. И ничего не знают о том, будет ли возобновлено производство. Также о ситуации на предприятии можно судить по нескольким публикациям и сюжетам в российских СМИ. В них говорится, что губернатор Ленинградской области России направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой отменить патенты на работу на территории России для жителей ОРДЛО.

«Предложение возникло в связи с обращением в органы труда и занятости Ленинградской области трудового коллектива Алчевского металлургического комбината Луганской области. В связи со сложнейшим экономическим положением на территории «ЛНР» предприятие закрывается, а 500 его работников остаются без средств к существованию», – говорится в материале, опубликованном на сайте «РИА Новости».

Работников компании прошу настраиваться с 1 апреля на полноценный режим работы – Ангеловский

По угольным предприятиям, на которые было введено боевиками «внешнее управление», информации больше. Из открытых источников известно , что там сейчас проводятся встречи «руководства» с работниками. Шахтерам обещают выплатить зарплату за март в рублях по курсу 1:2 , а также с 1 апреля полноценно возобновить работу предприятий. Для этого сотрудники должны будут подписать новые «трудовые договоры». А сами угольные предприятия вместе с металлургическими вольются в недавно созданную компанию – «ЗАО «Внешторгсервис».

Работников компании прошу настраиваться с 1 апреля на полноценный режим работы

«В ближайшее время планируется проведение коммуникационных встреч с новым «руководством». Сейчас менеджеры занимаются решением вопросов по обеспечению производства материалами, оформлением «документов» на вывоз нашей продукции заказчикам. В общем, решаем те задачи, которые планировали выполнить до первого апреля. Работников компании прошу настраиваться с 1 апреля на полноценный режим работы», – цитирует заявление «генерального директора» предприятия «Краснодонуголь» Александра Ангеловского профсоюз угольщиков предприятия.

«ЗАО «Внешторгсервис» возглавил некий Пашков Владимир Игоревич. О человеке с такими данными пишет и СБУ. Служба безопасности сообщает: гражданин России Пашков Владимир Игоревич является президентом «Фонда поддержки международных гуманитарных проектов», через который правительство России финансирует боевиков.

Что же касается сбыта угля, добываемого на шахтах неподконтрольной части Луганщины, то недавно Игорь Плотницкий заявлял, что часть топлива планируют поставлять в аннексированный Россией Крым. За два года, по словам главаря группировки «ЛНР», на полуостров планируют поставить 3,5 миллиона тонн угля. Его планируют доставлять на полуостров поездами через юг России, а затем — на паромах.

России не выгодно покупать уголь на Донбассе, так как он дороже собственного – Олег Устенко

В свою очередь украинский экономист Олег Устенко считает, что переориентация промышленности в сторону России действительно может состояться. Но это будет не экономическое, а политическое решение. Например, уголь, добываемый в России карьерным способом, намного дешевле, чем уголь Донбасса. И компенсировать эту разницу сможет только правительство страны из бюджета. То есть вся финансовая нагрузка вновь будет взвалена на плечи российских граждан. И Олег Устенко не знает, готова ли Россия пойти на это в преддверии выборов.

Ни в одной стране не будет желаемым для любого политика выйти к своим избирателям и сказать, что на них вешаются дополнительные расходы

«Ни в одной стране не будет желаемым для любого политика, который идет на выборы, выйти к своим избирателям и сказать, что сейчас на них вешаются дополнительные расходы», – рассказал Олег Устенко.

Что же касается металла, то, по мнению экономиста, Россия может отправлять его на экспорт. Но дело в том, что этот металл имеет украинскую сертификацию и не факт, что кто-то решится покупать.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)