Влада хоче заангажованих аудиторів НАБУ, бо його вплив зростає – Лємєнов

Гості передачі «Ваша Свобода»: Олександр Лємєнов, менеджер антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ»; Максим Курячий, народний депутат України (БПП).

Олена Ремовська: Панове, чому так складно визначитися з тим, хто перевірятиме НАБУ?

Максим Курячий: Так пробуксовує, тому що однозначно занадто багато політики. Це є гальмом вирішення питання. Для мене що Сторч, що Браун – обидва дуже гідні кандидати. Обидва володіють англійською, той зі США, той з Великої Британії, обидва мають бездоганну ділову репутацію, мають бездоганні, значні показники ефективності діяльності. Деякі політики намагаються брудом обкладати одного чи іншого. В результаті треба визначатися, чи той, чи той або хтось третій буде від парламенту.

– Профільний парламентський комітет визначився з рекомендацією на аудитора НАБУ від парламенту ще у грудні 2016 року. Що сталося, що раптом Роберт Сторч не підійшов і з’явилася альтернативна кандидатура Найджела Брауна?

Сьогодні НАБУ почало діяти максимально чітко, зважено і дійшло у своїх розслідуваннях до вищого політичного керівництва держави

​Олександр Лємєнов: Сьогодні НАБУ почало діяти максимально чітко, зважено і дійшло у своїх розслідуваннях до вищого політичного керівництва держави. Як наслідок, було оголошено підозру Насірову, наступним кроком може бути, наприклад, президент, як стверджують деякі нардепи. Саме тому активізація вищої політичної верхівки і зосередження на тому, що вони вже не бачать прозорого, незалежного і незаангажованого аудиту НАБУ, тому намагаються всіма силами просунути серед трьох кандидатів всіх трьох ангажованих, щоб отримати негативний висновок, що, згідно статті 26 закону про НАБУ, є підставою для звільнення Артема Ситника з посади. Жодних інших підстав для звільнення Ситника немає.

Стосовно репутації Брауна є великі сумніви

Щодо репутації і значних показників ефективності, то якщо Сторч був ефективним не тільки в США, проводив аудит ФБР, «Інтерполу», Браун у 1990-і займався відмиванням репутації і формуванням певних офшорних схем для Group MENATEP. Це один з найбільших промислових конгломератів Росії, співвласником якого був Михайло Ходорковський і Леонід Невзлін. Стосовно репутації Брауна є великі сумніви. Чим займалася його компанія ISC Global – у мене як у юриста виникають певні запитання.

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– Пане Курячий, чому серед цих кандидатур від парламенту ми бачимо двох іноземців? Говорилося про кандидатури громадян України?

Максим Курячий: Законом передбачений вичерпний перелік вимог до кандидатів. Ст. 26 закону про НАБУ говорить, що це має бути фаховий спеціаліст в галузі досудового розслідування, судового та прокуратури, який має бездоганну репутацію. Все!

Нав’язується дуже хибна точка зору, що хтось бореться з НАБУ. Я дуже схвально оцінюю ті ефективні кроки, яке зробило останнім часом НАБУ. Справа Насірова – найголовніше

Сьогодні нав’язується дуже хибна точка зору, що хтось бореться з НАБУ. Я дуже схвально оцінюю ті ефективні кроки, яке зробило останнім часом НАБУ. Справа Насірова – найголовніше, що вона є, проходить гласно і відкрито, щоб не було у майбутньому ніяких сперечань, чи правомірно, чи ні. Дуже схвалюю, що нарешті в країні з’явилася змагальність сторін – захист проти обвинувачення, обвинувачення проти захисту.

Але я проти, щоб будь-кому навішували ярлики. Законом наділили безпрецедентними гарантіями незалежності у діяльності директора НАБУ. Висновок експертної ради або оцінки аудиту НАБУ щодо діяльності не є підставою, щоб його (Ситника – ред.) звільняти. Щорічно НАБУ має звітувати перед парламентом про свою діяльність. Окремим додатком до звіту НАБУ додаються висновки незалежного аудиту про діяльність. При наявності звіту (позитивного чи негативного) – 150 підписів нардепів, і питання ставиться на голосування. Буде 226 голосів, принаймні, тільки тоді президент може видати указ.

– Пане Лємєнов, кандидати, які пропонує громадськість Кабміну, також є три іноземці. Чому?

В Україні, на жаль, немає відповідного рівня експертів. В Україні ніхто ніколи не проводив аудит СБУ, ГПУ, МВС. Сподіваюся, що наступні аудити будуть проводити українці

​Олександр Лємєнов: В Україні, на жаль, немає відповідного релевантного рівня експертів, які проводили аудит, тим більше аудит новостворених антикорупційних або правоохоронних органів. В Україні навіть не існує такої історії – ніхто ніколи не проводив аудит СБУ, ГПУ, МВС. Тому наш вибір як громадськості трьох кандидатів уряду – Карлос Кастресана, який був долучений до кейсів проти Сільвіо Берлусконі, до посадки сотень корупціонерів у Сальвадорі; Марта Борщ, яка прославилася тим, що довела до логічного завершення і посадки Павла Лазаренка; Джованні Кесслер. Сподіваюся, що наступні аудити будуть проводити українці.

Щодо гласності і відкритості кейсів Насірова, то треба подякувати журналістам, у тому числі і Радіо Свобода, громадським активістам, які не дали втекти Насірову

Щодо гласності і відкритості кейсів Насірова, то треба подякувати журналістам, у тому числі і Радіо Свобода, громадським активістам, які не дали втекти Насірову і в межах закону тиснути на суд в межах апеляції, щоб не зменшили заставу. Були чіткі меседжі, що буде зменшена застава. Їм взагалі не було проблеми внести 10-12 мільйонів, якщо навіть можуть внести 100.

Політичний тиск існує. Це наша позиція беззаперечна.

Максим Курячий: Не можна ухвалювати рішення з огляду на симпатію – той подобається, тому що в нього карі очі, а той подобається, бо блакитні. Менше політики, більше справи. Розпеченим залізом треба виковирювати корупцію. Але я хочу експертний висновок про діяльність НАБУ, не щоб когось звільнити, а, можливо, в чомусь допомогти, удосконалювати законодавство, щоб не було так, як до сьогодні, що у нас спортивна риболовля – одні ловлять, інші відпускають. А деякі політики навіть вже починають свою політичну передвиборчу риторику.

– Були такі чутки, що Браун – це могла бути креатура Банкової. Пане Курячий, чи відомо Вам щось про тиск всередині фракції БПП, щоб підтримали цю кандидатуру?

Максим Курячий: Чутки завжди залишаються чутками. Коли я ухвалюю рішення, то консультуюся зі своїми колегами.

Вже після програми стало відомо, що комітет Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції вирішив провести консультації з Карлосом Кастресаною, Мартою Борщ та Джованні Кесслером як кандидатур від громадськості щодо їхньої участі в конкурсі на посаду аудитора НАБУ від парламенту.

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