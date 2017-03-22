Активісти провели в Сумах акцію блокування роботи однієї з філій російського «Сбербанку» і влаштували символічне «перейменування» фінансової установи. В акції взяли участь декілька десятків активістів партій і громадських організацій. Протестувальники обклеїли вікна та вхід офісу банку листівками з написом «Увага! Це банк країни-агресора. Він буде закритий. Терміново забирайте свої гроші». Крім того, вони фарбою написали на вікнах та дверях будівлі «Геть окупанта! Стоп смерть!». 7 березня «Сбербанк Росії» повідомив, що готовий до обслуговування осіб, які звертатимуться із так званими «паспортами» угруповань «ДНР» і «ЛНР». У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи. 16 березня президент України ввів у дію рішення РНБО, відповідно до якого санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» «в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних із ними осіб».