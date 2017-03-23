Радіо Свобода Daily: Україну ще спробують переконати впустити росіянку на «Євробачення»

Доброго ранку!

«Євробачення» без Росії?

Служба безпеки України заборонила в’їзд до України представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойлової, яка незаконно відвідала окупований Крим. У МЗС Росії заборону назвали «цинічною», а в Європейському союзі мовлення, що є співорганізатором конкурсу, вважають, що ця заборона «суперечить і духові конкурсу, і поняттю всеохопності, що лежить у серцевині його цінностей», тож «продовжать діалог із владою України з метою забезпечити можливість для всіх учасників виступити в Києві».

Обрати аудитора: місія нездійсненна?

Парламентський комітет з питань запобігання і протидії корупції знову вирішував, кому бути аудитором від НАБУ від парламенту. Втім, фаворита досі не визначили. Натомість комітет вирішив провести консультації з Карлосом Кастресаною, Мартою Берш та Джованні Кесслером як кандидатур від громадськості. (Більше про них у матеріалі) Ще двох аудиторів до комісії зовнішнього контролю мають призначити президент і уряд – їхні кандидатури вже почали обговорювати, але скільки ще триватимуть дискусії поки не відомо. Утім, саме ці троє аудиторів матимуть повноваження перевіряти і оцінювати ефективність НАБУ. За законом, лише спираючись на їхні звіти, Верховна Рада може розглядати питання про звільнення директора антикорупційного бюро.

Далі коротко про те, що:

Верховна Рада України закликала Конгрес Сполучених Штатів Америки укласти оборонну угоду з Україною і надати їй статус основного союзника поза НАТО.

А Держдума Росії схвалила скасування податків для громадян із санкційних списків, а також схвалила обмеження на переказ коштів за кордон.

Манафорт і Дерипаска

За даними агенції The Associated Press, Пол Манафорт пропонував російському мільярдеру Олегу Дерипасці план, спрямований на вплив на політичні, бізнесові справи, висвітлення засобами масової інформації США, Європи та країн колишнього СРСР в позитивному ключі для президента Володимира Путіна. В підсумку, каже агентство, Манафорт підписав контракт на 10 мільйонів доларів із Дерипаскою і мав із ним бізнес-стосунки принаймні до 2009 року. Повідомлення агентства новин, як виглядає, суперечить заявам адміністрації президента Дональда Трампа та самого Манафорта, що він ніколи не працював в інтересах росіян.

Кумівство Аксьонова та Константинова

Підконтрольна Кремлю влада переконує, що після «референдуму» на півострові повністю змінилися підходи до укомплектування владних структур. Практика кумівства і корупції, «як при Україні», залишилася в минулому, стверджують вони. Однак, за підрахунками Крим.Реалії, щонайменше три десятки «держуправлінців» і «депутатів» пов'язані родинними, партійними і бізнесовими зв'язками з «керівниками» окупованого півострова.

Напади в Лондоні

Біля будівлі парламенту Великобританії в Лондоні була стрілянина. Поліція заявила, що внаслідок нападу загинули загалом не менш ніж чотири людини. Серед них – двоє травмованих автом, яким підозрюваний нападник збивав перехожих уздовж Вестмінстерського мосту, працівник поліції охорони Вестмінстерського палацу, де працює парламент, якого нападник ударив ножем, і сам підозрюваний нападник, якого застрелила поліція.

А тепер, щоб відволікти Вас від попередньої жахливої новини, пропонуємо подивитись відео про те, як трирічна Злата Поплавська показала на карті світу 244 країни та території, і 170 географічних об'єктів, тим самим встановивши рекорд у номінації «Наймолодший знавець географічних об'єктів на карті світу в Україні».

Найкраща інвестиція – любов і турбота про дітей!

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