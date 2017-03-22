Що треба знати про «закон Савченко» і можливі правки до нього

Київ – День у СІЗО рахувати як два дні в колонії пропонує так званий «закон Савченко», який діє в Україні із грудня позаминулого року. Цей документ силовики і чиновники неодноразово називали однією з причин зростання злочинності в Україні. У лютому Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до «закону Савченко», які скасовують згадану норму для людей, що вчинили тяжкі злочини. Між тим, деякі правозахисники називають ймовірні нововведення дискримінаційними і такими, що суперечать українській Конституції.

За 2016 рік на волю «за законом Савченко» вийшли тисяча убивць, і 10% із них вже «повернулись» назад, заявив міністр юстиції Павло Петренко у грудні минулого року в інтерв’ю виданню «Українська правда». На його думку, ухвалення цього закону «на хвилі популізму» було помилкою.

Серед причин зростання цими роками кількості злочинів, зокрема, квартирних крадіжок і розбою, «закон Савченко» назвав і начальник Департаменту поліції охорони Нацполіції Сергій Будник в інтерв’ю «5 каналу» минулого тижня.

«На жаль, люди, які прийшли із місць позбавлення волі, вони дещо втратили соціальний зв’язок із суспільством, – пояснює він. – Ми мали підвищення рівня. Але на сьогоднішній день ріст злочинності зупинено і починається послідовна робота зі зниження криміногенної ситуації. В першу чергу, мова йде про вуличну злочинність і майнову злочинність».

У лютому парламент ухвалив у першому читанні законопроект, який вносить зміни до «закону Савченко», обмежуючи його дію на засуджених за нетяжкі злочини.

За словами одного зі співавторів чинного закону депутата Леоніда Ємця, він сподівається на ухвалення цих змін в цілому. Політик зазначає: ще під час ухвалення запропонованих Надією Савченко, яка тоді перебувала за ґратами в Росії, до законопроекту були запитання, але тепер, ухваливши зміни до нього, це вдасться виправити.

Півроку у слідства є законних, тому ці півроку не могли враховуватись у законі як такі, які треба зараховувати за якимось коефіцієнтом під час відбування покарання

«Зауваження були, що ці норми не можуть стосуватися особливо тяжких злочинів. Цей закон має врегулювати питання щодо обмеження зловживань слідчими органами з приводу затягування справ – нагадаю, що строк слідства має бути півроку, максимум може бути продовжений до одного року, а в мене у практиці був випадок, що особа більше ніж 8 років перебувала в СІЗО, а справу не передавали до суду, більше того – ця особа потім була виправдана у зв’язку з відсутністю складу злочину. Але півроку у слідства є законних, тому ці півроку не могли враховуватись у законі як такі, які треба зараховувати за якимось коефіцієнтом під час відбування покарання», – пояснює Ємець.

Сама Надія Савченко розповіла Радіо Свобода, що була присутня на слуханнях щодо внесення змін, і з більшістю запропонованих змін погоджується. Зокрема, за її словами, це стосується «розумного терміну на розслідування» – 12 місяців, і якщо термін розслідування його перевищує, то він починає рахуватися рік за два, також рік за рік буде рахуватися у людей, які скоюють злочин повторно.

Якщо людина один раз оступилася, легше за все зробити з неї цапа-відбувайла, коли не хочеться шукати дійсно винного у злочині

«Я вважаю, що потрібно було внести це після другого рецидиву, тобто коли людину засуджують втретє, але вони внесли – коли людину засуджують вдруге. Чому я вважаю, що рецидиви теж підпадають під ризик неправомірної роботи правоохоронних органів? Тому що якщо людина один раз оступилася, легше за все зробити з неї цапа-відбувайла, коли не хочеться шукати дійсно винного у злочині. Але цей ризик можна усунути іншим законопроектом, який готує Олена Сотник і група депутатів, в якому йтиме мова про те, що в суді не можна використовувати покази людини, яка сама себе оговорила», – каже депутат.

Замість розвантажувати СІЗО «закон Савченко» досяг зворотного ефекту – Черноусов

Так званий «закон Савченко» сьогодні не виконує завдання, заради яких його ухвалювали: пришвидшення розгляду кримінальних проваджень і покращення умов тримання в СІЗО та розвантаження слідчих ізоляторів, вважає Андрій Черноусов.

Тенденція до зменшення навантаження на СІЗО змінилась зростанням «населення» ізоляторів

«Замість того, щоб розвантажити СІЗО, «закон Савченко» додатково навантажив його. Бо що відбувається? Люди, взяті під варту, краще бажають відбувати той термін, який передбачено на досудовому слідстві, під вартою. Це призвело до того, що тенденція до зменшення навантаження на СІЗО змінилась зростанням «населення» ізоляторів», – каже він.

Окрім того, він говорить про те, що велика кількість «професійних злочинців», засуджених за тяжкі злочини, вийшли на волю і скоїли їх знову, тому що система ресоціалізації колишніх в’язнів в Україні діє, в основному, на рівні заяв і декларацій.

Однак, на думку Черноусова, ухвалення правок, які пропонують депутати, проблему не вирішить, як і повне скасування закону.

Моя думка така, що треба повністю скасовувати «закон Савченко»

«Моя думка така, що треба повністю скасовувати «закон Савченко», але ми розуміємо, що таке скасування буде стосуватися лише тих людей, яких наступного дня після підписання президентом змін чи скасування цього закону будуть затримувати. А всі ті, яких було затримано до цього, ні. Ми ще два-три роки матимемо людей, до яких застосовувався «закон Савченко», – каже він.

Із ним не погоджується Андрій Діденко із Харківської правозахисної групи. На його думку, зараз відбувається «роздмухування скандалу» навколо цього законопроекту.

«Що стосується змін до цього закону, то я вважаю, що вони недоречні і непотрібні. На практиці, якщо подивитися за статистикою, скільки людей звільняється із місць позбавлення волі, то ви побачите, що за амністією у 2014-му звільнилося удвічі більше осіб, ніж за «законом Савченко». Зараз потрібно піднімати важливіші теми, наприклад, про осіб, які безневинно перебувають у статусі засуджених, в тому числі – довічно, і роками намагаються достукатись до депутатів», – каже Діденко.

«Закон Савченко» застосовують до всіх в’язнів – Букалов

У 2016-му дійсно стало більше грабежів – порівняно з позаминулим роком на 20%, але вбивств і тілесних ушкоджень стало менше десь на 30%, попри те, що відповідно до змін у законодавстві з ініціативи Надії Савченко нібито «випускають убивць», зауважує голова департаменту з питань помилування адміністрації президента Олександр Букалов.

Два роки тому убивць випускалось удвічі більше, ніж їх випускалось у 2016-му році

«Два роки тому убивць випускалось удвічі більше, ніж їх випускалось у 2016 році. Всі, хто відбуває покарання, ну, 97%, проходять СІЗО. І я, читаючи кожен вирок, бачу, що це буває тиждень, це буває місяць, два, три – півроку і більше це буває. Тому до всіх, хто відбуває покарання – знову-таки, 97%, «закон Савченко» вже застосовано. Його можна міняти, скасовувати. Але тим, хто сидить сьогодні, вже враховано перебування у слідчому ізоляторі», – говорить він.

Що ж до змін до закону, які пропонують депутати, то Букалов називає їх дискримінаційними за ознакою злочину.

Конституцією заборонено змінювати закони, які погіршують правове становище громадян

«І по-друге, Конституцією заборонено змінювати закони, які погіршують правове становище громадян. Мені здається, ці обставини не були враховані при ухваленні цього закону», – зазначає він.

За даними Олександра Букалова, протягом минулого року було помилувано 67 засуджених: із них 23 скоротили термін відбування покарання, а 44 особи вийшли на волю. Всього комісія з питань помилування отримала звернення щодо більш ніж 1,2 тисячі осіб.

Станом на січень минулого року, за інформацією правозахисної організації «Донецький меморіал», в установах позбавлення волі на підконтрольних Києву територіях України перебували понад 69 тисяч людей.