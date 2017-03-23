Ярош: Донбас можна повернути у найближчій перспективі (огляд преси)

«Доки існують олігархи – держава не буде українською», – наголошує в тижневику «Країна» народний депутат Дмитро Ярош. Він вважає, що президенту, прем’єр-міністру, голові Верховної Ради треба боятися народу, а не ворогів. Вороги є для того, щоб із ними боротись. Депутат переконує, що Донбас можна повернути у найближчій перспективі. Із Кримом буде важче. Треба активно сприяти розвалу Російської імперії. Використовувати всі дестабілізуючі фактори всередині неї – мусульманський, північнокавказький, китайський, наголошує Ярош.

«Росія активізує «гібридну інтеграцію» «ДНР»-«ЛНР» – у публікації під таким заголовком газета «День» називає план заходів з української реінтеграції Донбасу нереальним. Натомість російська сторона генерує, та, що ще більш важливо, реалізує на практиці свої інтеграційні «плани заходів». Вже зараз активований процес переорієнтації «економіки» окупованої частини Донбасу на Росію. Одним із завдань Кремля є налагодження тісних економічних зв’язків між окупованими територіями і Кримом. Про те, що в нових умовах мав би робити Київ, пише газета «День».

У Старобільському суді триває розслідування справи екс-керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова. Як наголошує газета «День», дуже важливо довести цю справу до логічного завершення. Щоб вона стала прецедентом заслуженого покарання одного з тих, хто привів в Україну війну. Про те, які шанси побачити Єфремова за ґратами, розповідає газета «День».

В Україні вперше звільнили депутата, інформує газета «Сегодня». Виборців міста Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ) не влаштував стиль роботи депутата міськради Юрія Литвиненка, і вони домоглися його відкликання. Для цього довелося провести аудит його діяльності і зібрати 1800 підписів за його відставку. Сам Литвиненко вважає, що мандата його позбавили несправедливо, і в подальшому планує відстоювати свою позицію в суді, зазначає газета.