У Житомирі протестують проти об’єднання в одному інтернаті дітей з вадами зору і слуху

Житомир – У Житомирі проти рішення ліквідувати школу-інтернат, де навчаються діти зі зниженим зором, протестують батьки і вчителі. Цю школу хочуть виселити з приміщення у центрі міста та об’єднати з іншим закладом – інтернатом для дітей з вадами слуху. За словами чиновників, робиться це заради економії бюджетних коштів. Мовляв, жоден із закладів не працює на повну потужність, а на їх утримання цього року доведеться витратити 20 мільйонів гривень. Але таке пояснення влаштовує не всіх батьків.

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Три місяці поспіль батьки вимагають від чиновників Житомира переглянути рішення з ліквідації школи-інтернату, де навчаються діти зі зниженим зором. Критики рішення не розуміють, як в одному приміщенні мають співіснувати діти з такими різними хворобами. «А як може дитина, яка погано бачить, побачити, що їй показує глуха дитина?» – запитують критики.

Коли стало відомо, що питання хочуть винести на розгляд сесії, батьки вийшли на акцію протесту під вікна обласної ради.

Коментує Ірина Мединська, син якої втратив зір після того, як у дитинстві перехворів скарлатиною.

У нашому закладі діти навчаються, разом з тим вони щодня проходять реабілітаційний курс і офтальмологічний курс лікування

«Приєднання – це неприйнятна річ. У нас 53 дитини-інваліда. Діти, в яких одне око не бачить, а друге має 0,2% зору. У нашому закладі діти навчаються, разом з тим вони щодня проходять реабілітаційний курс і офтальмологічний курс лікування. В інтернаті навчається 115 дітей, заклад може прийняти 140-150. Не можна сказати, що він у нас ненаповнений. Ми були у тому, що на Затишші… Для дітей з вадами слуху там дуже добре все обладнано, всі умови створені. Але не для наших! Там немає потрібного освітлення, бетонні сходи, високі пороги – нашим дітям це не підходить», – наголошує Ірина Мединська.

За словами координатора медійної ініціативи за права людини Ольги Решетилової, поки наші школи не обладнані всім необхідним для навчання особливих діток, такі заклади, як цей інтернат, мають існувати.

У наших умовах, коли звичайні школи не пристосовані до інклюзивної освіти, такі інтернати і забезпечують право дитини на освіту

«У наших умовах, коли звичайні школи не пристосовані до інклюзивної освіти, такі інтернати і забезпечують право дитини на освіту. Діти не відчувають на собі ніякої дискримінації, вони всі в однакових умовах, їх пристосовують до життя поступово».

Приміщення, куди збираються переселити інтернат, не пристосоване для виховання таких дітей, переконує депутат Житомирської обласної ради Дмитро Кропачов. Він особисто проінспектував обидва заклади.

«Робоча група навіть не виїжджала у заклади. Це рішення приймалося з сухими цифрами, в кабінетах. Ніхто детально не аналізував ні матеріальну базу, ні те, як там буде дітям. Тому, думаю, депутати будуть проти, і така оптимізація на сьогодні не пройде», – каже Кропачов.

Це було необдумане і необґрунтоване рішення

З колегою згоден і народний депутат Борислав Розенблат. На прохання батьків він звернувся до Міністерства охорони здоров’я, щоб там пояснили, чи можливе таке об’єднання в принципі, і, якщо можливе, то за яких умов.

«Це було необдумане і необґрунтоване рішення. Це єдиний такий заклад в області. Взагалі в Україні їх дуже небагато – близько 15. Наш, житомирський – один з найкращих».

«Протягом останніх років кількість дітей, які перебувають в інтернатних закладах, зменшується»

Оптимізація мережі інтернатів необхідна, говорить зі свого боку заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Лагута.

«Протягом останніх років кількість дітей, які перебувають в інтернатних закладах, зменшується. І це слава Богу. Потужності цих закладів недозавантажені, але всі вони потребують великих витрат на їх утримання: тут велика «комуналка» і дуже багато персоналу. Я переконаний, що він не оптимально використовується», – сказав Ярослав Лагута.

За словами чиновника, якщо на утримання одного учня звичайної школи держава витрачає 10 тисяч гривень на рік, то вартість утримання підопічного в інтернатному закладі за даними минулого року коштує бюджету від 50 до 105 тисяч гривень.

«У 2017 у зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати вартість утримання однієї дитини зросте – від 60 до 150 тисяч гривень. Як бачите, коефіцієнт персоналу на одну дитину – 1,3 або 0,9. Тобто, на обслуговування 120 підопічних працює 100 людей. Мені здається, це не зовсім правильно».

Усього в Житомирській області налічується 17 інтернатних закладів, що підпорядковуються обласній раді. У 2017 році на їх утримання не вистачає 23 мільйони гривень. У грудні створили робочу групу, яка мала розробити перспективний план оптимізації мережі інтернатів. На початку березня вона оприлюднила свої напрацювання: рекомендувала ліквідувати 4 заклади та об’єднати два.

Ці рекомендації мають бути опрацьовані як мінімум двома постійними депутатськими комісіями, президією. Лише після того це питання вноситься в сесійну залу

Проте Лагута вважає: батькам вихованців інтернату для дітей з вадами зору не слід хвилюватися. Висновки робочої групи – попередні. Навіть якщо вони хибні або жорсткі, запобіжників попереду більш ніж достатньо.

«За процедурою, ці рекомендації мають бути опрацьовані як мінімум двома постійними депутатськими комісіями, президією, куди входять керівники всіх фракцій. Лише після того це питання вноситься в сесійну залу, де депутати вирішують голосувати чи не голосувати», – зазначає Ярослав Лагута.

Тут він погоджується з депутатом Кропачовим – після такого розголосу, швидше за все, за ліквідацію інтернату депутати не проголосують.