23 березня у місті Балаклія Харківської області на території військового складу, де зберігаються 138 тисяч тонн боєприпасів загальною площею 368 гектарів, тривали вибухи різної інтенсивності. У місті Балаклія живе до 30 тисяч людей, місто оточене також кількома селами. Силами ДСНС та місцевого населення проводиться евакуація жителів навколо артилерійських складів у зоні 10 кілометрів. Кореспондент Радіо Свобода побував у найближчих селах від місця вибухів – Борщівці, Савинцях та Волоховому Яру. (Відео Reuters та Радіо Свобода)