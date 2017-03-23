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23 Березень 2017, Київ 16:34
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Постраждалий від вибухів на Харківщині: я в «урках» і з документами – все, що встиг забрати (відео)

Постраждалий від вибухів на Харківщині: я в «урках» і з документами – все, що встиг забрати (відео)
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23 березня у місті Балаклія Харківської області на території військового складу, де зберігаються 138 тисяч тонн боєприпасів загальною площею 368 гектарів, тривали вибухи різної інтенсивності. У місті Балаклія живе до 30 тисяч людей, місто оточене також кількома селами. Силами ДСНС та місцевого населення проводиться евакуація жителів навколо артилерійських складів у зоні 10 кілометрів. Кореспондент Радіо Свобода побував у найближчих селах від місця вибухів – Борщівці, Савинцях та Волоховому Яру. (Відео Reuters та Радіо Свобода)

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