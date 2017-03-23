(Друкуємо мовою оригіналу)

Мусорные свалки, ржавеющие товарные вагоны и трубы, а также постоянные объявления о пропаже людей – таковы реалии нынешнего Харцызска. Как изменился город после начала блокады торговли с неподконтрольными территориями, насколько повлияло так называемое «внешнее управление» на заводы Харцызска, и чем сейчас живут горожане – расскажет побывавший в неподконтрольном украинским властям городе донецкий блогер Станислав Васин.

Первое, что бросается в глаза в современном Харцызске, – это объявления на окне городского автовокзала. Здесь то и дело размещают информацию о пропаже людей, угонах авто и других происшествиях, в расследовании которых бессильно помочь местное «МВД». Интересно, что объявления «помогите найти» меняются регулярно, но разыскиваемые люди пропали ещё осенью-зимой 2016 года. По «официальным данным», увеличилось и количество самоподрывов среди горожан: за прошедшие две недели в Харцызске от разрывов гранат погибло четверо.

Недавней проблемой для Харцызска стал и вывоз мусора. После введения боевиками «внешнего управления» компания, которая занималась утилизацией отходов, прекратила свою работу. Из-за чего Харцызск буквально погряз в бытовых отходах, которые обещали вывозить силами макеевского предприятия. Однако происходит это нерегулярно, поэтому во дворах многоэтажек – переполненные мусорные баки. Часть мусора уже лежит на асфальте.

Но главные изменения произошли в тяжёлой промышленности. Из градообразующего предприятия – Харцызского трубного завода – на ж/д станцию вывезли остатки трубной продукции, а персонал по-прежнему не знает, заработают ли снова цеха. Большая часть железнодорожных путей заставлена ржавыми пустыми вагонами: Харцызск использовался как промежуточный пункт транспортировки угля из многих оккупированных городов. Но после блокады и «внешнего управления» ряд шахт прекратили работу, и поставки угля также были прекращены. Некоторые из местных считают, что в ближайшем будущем более сотни товарных вагонов могут быть просто сданы на металл или вывезены в Россию.

Несмотря на громкие заявления главаря группировки «ДНР» Олександра Захарченко о запуске харцызского канатного завода «Силур» – на предприятии нет никакой активности: у входа нет ни людей, ни авто, а сама территория создаёт впечатление законсервированной. Примерно это же впечатление складывается и о самом городе: закат тяжёлой промышленности заставляет уезжать отсюда даже тех из местных, кто продолжал работать здесь все годы войны. Единственными сферами дохода здесь остаются торговля и участие в незаконных вооружённых формированиях.

Примечательно, что на всём этом фоне в Харцызске – как в Макеевке и Донецке – невозможно купить стартовые пакеты «Феникса» (оператор боевиков): на местной почте отвечают, что остались лишь так называемые «бронзовые» пакеты по 250 рублей с «красивыми» номерами. Но и их нужно заказывать заранее – хотя бы за один-два дня.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)