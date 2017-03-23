Під стінами головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області відбулася акція протесту, організована Михайлівською районною радою, в якій взяли участь понад 300 осіб. До акції також долучилися селяни та фермери з Приморського, Василівського, Приазовського та Токмацького районів області. Учасники акції протестують проти передання землі, виділеної їм у користування місцевими радами у 1990-х роках, іншим особам. Активісти заявляють, що такі випадки набули поширення по всьому регіону, а також повідомляють про факти хабарництва з боку працівників державної установи. Виконувач обов'язків голови головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області Яна Дикобаєва під час мітингу звернулася до його учасників із проханням передати до керівництва установи всі наявні документи та свідчення про факти хабарництва у питаннях виділення землі. Посадовець повідомила, що в управлінні буде запроваджено спеціальну «гарячу лінію» з питань корупції, а також, що частина рішень по конфліктних земельних ділянках наразі вже скасовано.