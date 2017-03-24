До 2015 року цей військовий склад, нині Об’єднаний центр забезпечення ЗСУ на західних теренах України, був напівпорожній. Саме сюди у 2014 році вивантажили 300 тисяч військових сухпайків для бійців, як гуманітарну допомогу від війська США. Звідси у короткий термін їх перевезли на передову українським бійцям. Нині на складах продукти – борошно, крупи, макарони, м’ясні консерви, чай, згущене молоко, олія. Усі вони українського виробництва. Це ті запаси, які називають недоторканими, на випадок екстреної ситуації. Однак вони постійно оновлюються, при наближенні терміну закінчення придатності їх відправляють у військові частини. Адже харчуванням ЗСУ нині займаються приватні структури. У складах зберігаються похідні автомобільні кухні, причепні (1985-1988 років випуску), на яких можна приготувати їжу у польових умовах для 130 осіб. За весь час війни у зону бойових дій було відправлено понад 300 польових кухонь, але їх не скрізь безпечно використовувати, зокрема на передовій. Тому туди відправляють примуси. За словами військовослужбовців центру, в останній рік значно збільшились обсяги забезпечення продуктами.