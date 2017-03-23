Поліція: нападник у Лондоні діяв самотужки

Угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад поблизу британського парламенту в центрі Лондона. Новинне агентство «Аамак», яке має зв’язки з цим угрупуванням, повідомило, що людина, яка в середу здійснила напад перед британським парламентом у Лондоні була «солдатом Ісламської держави». Нападник, якого ідентифікували як 52-літнього уродженця Великої Британії Халіда Масуда, вбив трьох перехожих після того, як він в’їхав у натовп на Вестмінстерському мосту і вбив ножем поліцейського. За даними розслідування, він раніше перебував під наглядом спецслужб.

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Інформацію про те, що нападник був під наглядом спецслужб, підтвердила прем’єр-міністр Британії Тереза Мей. Виступаючи у нижній палаті парламенту, Палаті представників, вона сказала, що це була «периферійна постать», яку підозрювали у зв’язках із екстремістами, він мав судимості за напади та зберігання зброї, проте не підозрювався у тероризмі. Троє людей, які загинули, та близько 40 поранених під час нападу, за словами прем’єр-міністра, були громадянами цілої низки країн. Семеро з них перебувають у лікарнях у важкому стані.

Серед жертв було троє французьких дітей, двоє румунів, четверо південних корейців, німець, поляк, ірландець, китаєць, італієць, американець та двоє греків

«Крім 12 британців, яких доправили до шпиталю, ми знаємо, що серед жертв було троє французьких дітей, двоє румунів, четверо південних корейців, один німець, один поляк, один ірландець, один китаєць, один італієць, один американець та двоє греків. Ми перебуваємо у тісному контакті з урядами тих країн, чиї громадяни постраждали», – сказала британський прем’єр-міністр у стінах парламенту.

Мер Лондона: вони ненавидять той факт, що лондонцем може бути і християнин, і юдей, і мусульманин, і сикх, і буддист

Мер Лондона Садік Хан розпочав свій виступ словами вдячності та співчуття родині загиблого поліцейського.

Дозвольте мені віддати шану Кіту Палмеру, який був офіцером поліції, який був неозброєний, який охороняв спокій міста

«Дозвольте мені – як меру Лондона і лондонцю – віддати шану Кіту Палмеру, 48-літньому батьку та чоловіку, який був офіцером поліції, який був неозброєний, який охороняв спокій міста, парламенту та лондонців, і який трагічно втратив життя вчора. Мої думки і думки всіх лондонців сьогодні – з його родиною», – сказав перший мусульманський мер в історії Лондона.

Він додав, що терористи ненавидять той факт, що лондонцем може бути людина будь-якого віросповідання, християнин чи юдей, мусульманин, сикх чи буддист, і при цьому ці люди будуть поважати і приймати одне одного.

Поліція повідомила про вісім арештів у зв’язку з розслідуванням нападу в центрі Лондона. Арешти та обшуки відбувалися, крім Лондона, у Бірмінґемі, на північному заході від столиці. Повідомивши про арешти, голова відділу поліції, що займається боротьбою з тероризмом, Марк Роулі заявив, що поліція далі вважає, що нападник діяв самотужки, будучи захопленим ідеєю міжнародного тероризму. З огляду на це, поліція вважає, що громадськості не загрожують подальші напади, пов’язані з цим нападом у центрі Лондона.