Кремль продовжує вбивати. Протидіяти потрібно професійно (огляд преси)

Вбивство в Києві екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова свідчить, що політика і поведінка Росії стала проблемою світового масштабу, переконує експерт газети «День». Видання пише, що вся історія імперської Росії доводить, що головним методом реалізації її намірів є терор – від вишуканих, продуманих до деталей спецоперацій з усунення особливо незговірливих, до завезення найманців та залпової артилерії зі своєї території по землям сусіда. І логіки ліквідації свідків тут годі й шукати. Кремль наступає на всіх фронтах, й цьому потрібно професійно протидіяти, наголошує «День» у статті «Кремль продовжує вбивати».

Про те, кому вигідна смерть Вороненкова аналізує і газета «Сегодня». Основна версія вбивства: помста Росії за свідчення проти Януковича. Політолог Тарас Березовець називає вбивство Вороненкова показовою стратою. Його колега Володимир Фесенко вважає, що на внутрішньополітичну ситуацію розстріл Вороненкова не вплине, але на відносини з Росією – так. «У Росії заявляли, що українські спецслужби готують теракти. А насправді всі побачили злочин, до якого можуть бути причетні спецслужби Росії», – зазначає Фесенко.

Зараз середня пенсія в Україні становить 1828 гривень. Мінімальна – лише 1247 гривень. Утім, не всі на заслуженому відпочинку живуть на межі бідності, пише газета «Україна молода». Зараз найбільшу пенсію в Україні – майже 59 тисяч гривень – отримує Герой України, льотчик-випробовувач. А, скажімо, середня пенсія судді – 22 тисячі гривень, народного депутата – 15 тисяч. Сучасним пенсіонерам такі пенсії призначати не можна. Справа у тому, що, за рішенням уряду, діють обмеження – максимум 10,7 тисячі гривень на одну людину. Однак «різати» вже призначені виплати заборонено законом. Серед пенсіонерів, які отримують більше від 10 тисяч гривень пенсії, – 19 тисяч українців. Це 0,2% від загальної кількості пенсіонерів, зазначає газета у статті «Заслужено»... на межі».

В Україні досі не використовуються можливості захисту стратегічних військових об’єктів, які є в наявності. Так коментує вибух складів під Харковом, де зберігалися боєприпаси, експерт газети «День» Валентин Бадрак. І розповідає, як можна уникнути подібних випадків.