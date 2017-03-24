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24 Березень 2017, Київ 06:10
Політика

Кремль продовжує вбивати. Протидіяти потрібно професійно (огляд преси)

Експерт оглядає зброю на місці вбивства колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненка. Київ, 23 березня 2017 року

Експерт оглядає зброю на місці вбивства колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненка. Київ, 23 березня 2017 року

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Вбивство в Києві екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова свідчить, що політика і поведінка Росії стала проблемою світового масштабу, переконує експерт газети «День». Видання пише, що вся історія імперської Росії доводить, що головним методом реалізації її намірів є терор – від вишуканих, продуманих до деталей спецоперацій з усунення особливо незговірливих, до завезення найманців та залпової артилерії зі своєї території по землям сусіда. І логіки ліквідації свідків тут годі й шукати. Кремль наступає на всіх фронтах, й цьому потрібно професійно протидіяти, наголошує «День» у статті «Кремль продовжує вбивати».

Про те, кому вигідна смерть Вороненкова аналізує і газета «Сегодня». Основна версія вбивства: помста Росії за свідчення проти Януковича. Політолог Тарас Березовець називає вбивство Вороненкова показовою стратою. Його колега Володимир Фесенко вважає, що на внутрішньополітичну ситуацію розстріл Вороненкова не вплине, але на відносини з Росією – так. «У Росії заявляли, що українські спецслужби готують теракти. А насправді всі побачили злочин, до якого можуть бути причетні спецслужби Росії», – зазначає Фесенко.

Зараз середня пенсія в Україні становить 1828 гривень. Мінімальна – лише 1247 гривень. Утім, не всі на заслуженому відпочинку живуть на межі бідності, пише газета «Україна молода». Зараз найбільшу пенсію в Україні – майже 59 тисяч гривень – отримує Герой України, льотчик-випробовувач. А, скажімо, середня пенсія судді – 22 тисячі гривень, народного депутата – 15 тисяч. Сучасним пенсіонерам такі пенсії призначати не можна. Справа у тому, що, за рішенням уряду, діють обмеження – максимум 10,7 тисячі гривень на одну людину. Однак «різати» вже призначені виплати заборонено законом. Серед пенсіонерів, які отримують більше від 10 тисяч гривень пенсії, – 19 тисяч українців. Це 0,2% від загальної кількості пенсіонерів, зазначає газета у статті «Заслужено»... на межі».

В Україні досі не використовуються можливості захисту стратегічних військових об’єктів, які є в наявності. Так коментує вибух складів під Харковом, де зберігалися боєприпаси, експерт газети «День» Валентин Бадрак. І розповідає, як можна уникнути подібних випадків.

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