Військові з повітря шукають шляхи приборкання вогню на військових складах у Балаклії

На території військового арсеналу поблизу Балаклії в Харківській області продовжують спостерігатися вибухи різної інтенсивності, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Президент України Петро Порошенко дав доручення МЗС, Міністерству оборони та ДСНС залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування Балаклії. Самі ж військові заявляють: до розмінування можна буде приступити, щойно вщухнуть пожежі та припинять вибухати боєзапаси на складах. У Міноборони повідомляють, що у п’ятницю вранці військові здійснили обстежувальний політ над небезпечною територією.
Як розповів зранку помічник начальника харківського обласного управління ДСНС Ігор Лупандін, ситуація на одному з найбільших в Україні військових складів під контролем. Військові повідомляють про зменшення інтенсивності пожежі та вибухів. На своїй сторінці в Facebook радник президента України Юрій Бірюков уточнив, що вигоріли всі зовнішні майданчики арсеналу, натомість вціліли підземні бетонні капоніри.
«Найголовніше, що й було ціллю диверсії, якраз і зберігається в бетонних капонірах (бетонних заглиблених бункерах – ред.)», – заявив Бірюков.
Наразі, ситуація дозволяє розпочати зачистку прилеглої території від уламків боєприпасів, що розліталися і ймовірно ще можуть відлітати на більш ніж десять кілометрів, повідомив речник харківського ДСНС Ігор Лупандін.
«Вже напередодні вдалося ліквідувати до 20-ти локальних пожеж. Там працює майже чотириста рятувальників від особового складу ДСНС, сьогодні долучаться додаткові сили з інших регіонів, зокрема збільшиться кількість піротехнічних груп. Вони й будуть разом з військовими саперами обстежувати як десятикілометрову зону ураження, так і подвір’я, будинки, куди могли влучити снаряди», – розповів Радіо Свобода Ігор Лупандін.
Як повідомила напередодні пізно ввечері Радіо Свобода голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична, з самого ранку фахівці ДСНС разом з військовими планують обліт території, ураженої вогнем та вибухами, для повного розуміння ситуації всередині арсеналу і ухвалення відповідних рішень щодо способу локалізації пожежі. Також вона повідомила, що в Балаклії знаходиться два пожежних танки, сьогодні мають доправити третій. А Ігор Лупандін додав, що на балакліївській залізничній станції чергують два пожежних потяги.
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Голова обладміністрації наголошує, що тільки від того, як швидко зможуть фахівці ДСНС разом з військовими приборкати вогонь на території самої військової частини і як швидко обстежать прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних снарядів або осколків, залежить повернення додому евакуйованих людей.
За останніми даними від Юлії Світличної, з можливої зони ураження, в яку входять 5 населених пунктів, евакуйовано близько 20-ти тисяч людей. Їх розселили в санаторіях, лікарнях, територіальних центрах соціальних служб, в школах тощо. Для потерпілих працює 24 евакуаційних пункти, переважно в Балакліївському районі, а також їм дали прихисток в інших районах. При потребі людей можуть розселити і в самому Харкові, наприклад, в транзитному модульному містечку для тимчасових переселенців, де розгортають додатковий модуль. Як розповідає Юлія Світлична, за багатьма евакуйованими приїхали родичі, решту людей забезпечать харчами, необхідним одягом, місцем для ночівлі. Наразі в евакопунктах перебувають 3694 жінок і чоловіків.
Людям допомагають пережити стрес психологи ДСНС, також до них сьогодні долучаться фахівці лабораторії екстремальної та кризової психології, що працює при Національному університеті цивільного захисту України. А волонтери з різних благодійних організацій оголосили збір допомоги для потерпілих балакліївців.
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