Лікування туберкульозу в європейському стаціонарі триває 15 днів, а в Україні – рік

Оксана Савоскіна

24 березня – Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. В Україні хворіє на сухоти чверть мільйона людей, свідчить статистика уряду. Від 2000 року кількість хворих скоротилася на 350 тисяч осіб. Урядовці звітують про успіхи у профілактиці та лікуванні туберкульозу. А колишній міністр охорони здоров’я Олег Мусій стверджує, що державна політика з протидії сухотам відсутня. В Європі від туберкульозу в стаціонарах лікуються протягом 15 днів, а в Україні близько року.

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Киянин Віктор працює викладачем в університеті імені Шевченка. Восени 2013 року Віктор почав сильно худнути, йому надокучав кашель. Чоловік пішов до лікаря на обстеження.

«Мені сказали: «Вам треба зробити томографію». Направили в Інститут фтизіатрії, там подивилися, сказали: «все зрозуміло», це виліковно». У легенях була дірка така, я образно кажу...».

Віктор перебував у лікарні до червня 2014 року, йому поставили діагноз «мультирезистентний туберкульоз». Лікування на туберкульоз безкоштовне, але у Віктора після інтенсивної терапії виник токсичний гепатит.

«Я ходив жовтий такий. Тоді лікування переривають, бо організм не витримує, перерва була місяць... Погано було не від туберкульозу, а від самих пігулок».

За словами Віктора, від сухот його лікували безкоштовно, а наслідки токсичного гепатиту довелося долати за власний кошт. Як розповідає Віктор, «коли він вже перестав бути загрозою для суспільства», його виписали на амбулаторне лікування (вдома). Університет дав лікарняний на 10 місяців, з роботи його не звільняли.

В Україні хворіє на сухоти чверть мільйона людей, свідчить статистика уряду. Це на 350 тисяч осіб менше, ніж 1999 року. За словами начальника відділу нагляду та лікування туберкульозу Центру громадського здоров’я МОЗ Яни Терлєєвої, торік в Україні рівень захворюваності складав 67 випадків на 100 тисяч населення. Захворіло на сухоти торік 29 тисяч осіб – на 3 відсотки менше, ніж позаторік.

За даними урядовців, разом зі зниженням захворюваності фіксують поширення стійкої до медикаментів форми недуги. При цьому своєчасний доступ до діагностики та лікування залишається проблемою.

Найвищі показники захворюваності на туберкульоз зареєстровані в Одеській, Херсонській областях; найнижчі – на заході країни та у Києві. Найбільший відсоток хворих – безробітні люди працездатного віку. Кожен восьмий хворий зловживає алкоголем і лише 1 відсоток людей, які повернулися з місць позбавлення волі.

«Фінансування покриває повністю всі протитуберкульозні препарати»

Цього року держава вдвічі збільшила фінансування на закупівлю протитуберкульозних препаратів у порівнянні з минулим роком, зазначає провідний фахівець національних і міжнародних програм у сфері лікування туберкульозу, доцент Національного медичного університету імені Богомольця Юрій Варченко.

50% препаратів другого ряду закуповувалося за рахунок міжнародних організацій

«Це фінансування покриває повністю всі протитуберкульозні препарати, у тому числі й другого ряду, чого раніше не було. Наприклад, 50% препаратів другого ряду закуповувалося за рахунок міжнародних організацій», – каже він

Колишній міністр охорони здоров’я Олег Мусій, навпаки, зазначив Радіо Свобода, що державна політика з протидії туберкульозу відсутня.

Через велику розповсюдженість мультирезистентних форм немає достатньої кількості державного фінансування

«Перше, немає державної програми. Друге, не введена терапія, яка убезпечить поширення і перехід у мультирезистентну форму. Третє, через велику розповсюдженість мультирезистентних форм немає достатньої кількості державного фінансування навіть на лікування хворих. Із 40 чинних програм фінансуються лише ВІЛ/СНІД та дитяча онкологія, всі інші катастрофічно недофінансовуються», – стверджує Олег Мусій.

В Україні функціонує і міжнародна програма ООН боротьби з туберкульозом. Торік завдяки міжнародним закупівлям вдалося додатково придбати 22% ліків. Директор міжнародної програми ООН Янтомас Хімстра наголошує на тому, що до 2030 року Україна може подолати епідемію сухот.

«Торік уряд України вирішив передати закупівлю препаратів міжнародним організаціям», – уточнив директор ПРООН в Україні.

ПРООН майже завершила закупівлі препаратів, використавши понад третину від 78 мільйонів доларів, наданих Міністерством охорони здоров’я України для міжнародних закупівель.

Ще однією проблемою поширення туберкульозу є стаціонари, додає Яна Терлєєва.

Частина пацієнтів заражається стійкими формами туберкульозу саме в стаціонарах

«За даними національних і міжнародних експертів, саме тривала практика госпіталізації у стаціонарах сприяла такому стрімкому підвищенню рівня мультирезистентного туберкульозу. Адже в більшості протитуберкульозних закладів насправді не забезпечуються вимоги інфекційного контролю. Що це значить? Що частина пацієнтів заражається стійкими формами туберкульозу саме в стаціонарах. І таким чином, просто закривши частину стаціонарів, ми зробимо суттєвий вклад у подоланні епідемії туберкульозу», – зауважила Терлєєва

Як приклад, Терлєєва зазначила, що в Європі від туберкульозу у стаціонарах лікуються близько 15 днів, більшу частину лікування хворі проходять вдома. А в Україні на це витрачають цілий рік.

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, протягом наступних 20 років вчені зможуть розробити надійну вакцину проти туберкульозу.