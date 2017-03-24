Поклонська для шоу Путіна

Зарема Сеїтаблаєва

(Рубрика «Точка зору»)

Російські телеканали рясніють різними шоу. Хліба в країні дедалі менше, проте видовищ ‒ дедалі більше. До того ж, чим низькопробніше шоу і його сюжет, тим вищий рейтинг.

Візьмемо останній приклад, коли випадок зі зґвалтуванням 16-річної Діани Шуригіної став топ-темою російського інтернет-простору після того, як дівчина взяла участь у програмі «Нехай говорять», що виходить на російському Першому каналі. Ролики з програми б'ють мільйонні рекорди за переглядами. Природно, що аналітики з адміністрації президента Росії роблять свої висновки. А тому ми стаємо свідками залучення до майбутньої президентської кампанії з відповідними персонажами.

Володимир Жириновський вже розпочав свою участь у цьому шоу. Його гучні скандальні заяви швидко підхоплюються центральними ЗМІ. Отже, отримав установку на відведену йому традиційну роль скандаліста і блазня в президентській передвиборчій кампанії. Утім, ця кандидатура не нова та вже досить приїлася виборцю, а тому на манеж виводять нового персонажа.

Судячи з усього, як одного з кандидатів на президента Росії ми побачимо Наталію Поклонську. Ця нова персона в російській політиці допоможе функціонерам з адміністрації Путіна розбавити старі обличчя кандидатів, які приїлися в прямому і переносному сенсі цього слова. Тендітна, гарненька, на мій погляд, трохи дурнувата, розкручена в ЗМІ ‒ вона дуже добре вписується в сценарій майбутнього шоу під назвою президентські вибори в Росії.

Шоу просто необхідне, інакше явка виборців буде мізерною, що вкрай небажано для чинного російського режиму. Ось тут Поклонська й має зіграти свою роль

А шоу просто необхідне, інакше явка виборців буде мізерною, що вкрай небажано для чинного російського режиму. Ось тут Поклонська й має зіграти свою роль і підігріти інтерес до кампанії.

Останнім часом на посаді депутата Держдуми Наталія Поклонська із завидною регулярністю видає такі перли, що не сходять з новинних шпальт. І її заява про мироточення бюсту Миколи II в ефірі центрального телеканалу Росії якось аж дуже добре лягає в цей, можливо, вже розписаний сценарій її висунення кандидатом на президента. Не як серйозної персони, а як епатажної, злегка не при собі, жінки. А тому, думаю, що нас чекає ще чимало перлів від Наталії, адже народ на це ведеться, виявляє до цього жвавий інтерес, що і потрібно ляльководам з адміністрації Путіна.

Можна впевнено прогнозувати, що набере Поклонська чималий відсоток голосів

І сміх сміхом, але можна впевнено прогнозувати, що набере в результаті Поклонська чималий відсоток голосів. Хтось проголосує за неї сміху заради, хтось ‒ бо набридли старі обличчя, хтось ‒ бо вона йому подобається як жінка (а, може, і як політик). Загалом, не здивуюся, якщо залишить позаду Наталія Володимирівна деяких динозаврів російської політики.

Ну а Володимир Володимирович буде виблискувати на тлі цих учасників майбутнього шоу й поблажливо посміхатися, думаючи про себе, що «show must go on»...

Зарема Сеїтаблаєва ‒ ​кримчанка, блогер (ім'я та прізвище автора змінені з міркувань безпеки)

Оригінал публікації ‒ на сайті проекту «Крим.Реалії»

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції