За перемогою Радева на президентських виборах у Болгарії може стояти Кремль – The Wall Street Journal

Напередодні президентських виборів у Болгарії у 2016 році опозиційна на той час Соціалістична партія отримала від Кремля 30-сторінковий «секретний стратегічний документ» з рекомендаціями для перемоги проросійськи налаштованого Румена Радева, який за підсумками голосування став главою держави. Про це The Wall Street Journal розповіли п'ять чинних і колишніх болгарських чиновників, звертає увагу «Тиждень.ua».

У «секретному документі» політикам рекомендувалось використовувати недостовірні факти в новинах, а також поширювати завищені дані соціологічних опитувань.

Документ був перехоплений болгарською службою безпеки. У ньому, зокрема, політикам рекомендувалось використовувати недостовірні факти в новинах, а також поширювати завищені дані соціологічних опитувань. Документ, за даними співрозмовників, має відношення до Кремля, його Соціалістичній партії передав колишній російський шпигун, що перебуває в санкційному списку США.

Ні у президента Болгарії, ні в Соціалістичній партії, ні в МЗС Росії не відповіли на запит видання щодо коментарів з приводу документа. Також невідомо, чи знав про документ президент Румен Радев.

Колишній російський шпигун, генерал-лейтенант Служби зовнішньої розвідки Росії Леонід Решетніков у коментарі виданню визнав, що дійсно зустрічався з болгарськими соціалістами, однак існування документа назвав вигадкою.

Румен Радев, відомий проросійськими поглядами, переміг на президентських виборах в Болгарії у листопаді 2016 року. Радев вже пообіцяв разом з болгарським урядом працювати для скасування санкцій проти Росії.