Более трех сотен твердотопливных котлов установили жителям Марьинки волонтеры. Деньги на покупку дорогого оборудования и топлива собрали христиане-католики по призыву папы Римского Франциска.

В Марьинке завершается первый этап акции «Папа для Украины». На деньги, собранные прихожанами католических церквей, волонтеры установили в прифронтовом городе более 300 котлов для индивидуального отопления.

Одним из первых его получила семья пенсионеров Бойко. Глава семейства Георгий Ильич постепенно осваивает новое оборудование.

Растопили 5 минут назад, а уже 80 градусов

«Ну, вот я забрасываю полную топку, где-то, наверное, минут 40, может, час даже температура стабильная, неплохо горит, нагревается, быстро нагревается. Вот растопили ну сколько, 5 минут назад, а уже 80 градусов», – говорит Георгий Бойко.

Супруга Георгия Бойко Галина, рассказывает, что волонтеры сделали все профессионально и быстро. Более того, благотворители привезли еще и топливо для этих котлов, рассказывает пенсионерка:

«Они привезли, поставили, потому что мы же не в состоянии это сделать физически. Молодежи нет. Они поставили нам котел, занесли, предупредили, когда приедут устанавливать».

Теперь надеемся, что, может, война кончится, и у нас будет тепло и хорошо

Две зимы пенсионеры Иосиф и Валентина Красовские провели в холоде. Старенькая угольная печь едва могла обогреть кухню и небольшую спальню. С появлением котла они смогут отапливать весь дом.

«Зимовалось нам очень плохо. Холодно было, и вода замерзла. Но теперь надеемся, что, может, война кончится, и у нас будет тепло и хорошо. Мы очень рады, что котел получили. Спасибо», – говорит жительница Марьинки Валентина Красовская.

Реализовали инициативу понтифика волонтеры из ассоциации милосердия «Эммануил». В 2014 году они восстанавливали разрушенные дома в Славянске. Сейчас отстраивают поврежденное жилье в Авдеевке. Котлы для отопления в Марьинке, говорят активисты, выдают без привязки к конфессии или вероисповеданию жителей.

Мы не ставим вопрос, вот мы вам помогли, придите к нам в церковь. Такого даже не звучит. Это неприемлемо

«Мы не завлекаем, – рассказывает менеджер проекта Дмитрий Мишенин. – У нас нет условий того, что мы вам окажем помощь, а вы придите к нам в церковь. Мы лишь говорим людям честно по факту, кто собрал финансы, откуда они пришли, благодаря чему возможно им помочь. Критерии нашего отбора – помочь людям, которые нуждаются. То есть, это социально незащищенные слои населения. Люди, которым реально нужна помощь. Мы не ставим вопрос, вот мы вам помогли, придите к нам в церковь. Такого даже не звучит. Это неприемлемо».

Волонтеры рассчитывают, что помощь Ватикана Востоку Украины на этом не закончится, и они смогут установить еще около полутысячи котлов в соседней Красногоровке. Оба эти города третий год живут без газа, и отапливать дома людям просто нечем.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)