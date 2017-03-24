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Российский след в убийстве Вороненкова наиболее очевиден, считают эксперты. Поводов у российских властей более чем достаточно, говорят политологи. В Кремле же утверждают, что измышления о российском отпечатке являются абсурдными. Мотивы называются различные, от личной мести Владимира Путина до убийства украинскими спецслужбами.

Вороненков воспринимался российской властью не просто как враг, а как предатель. А предателям, по словам Владимира Путина, нет и не может быть прощения

Для убийства Дениса Вороненкова у Кремля было более чем достаточно поводов, считает политолог, бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе. Несмотря на то, что Денис Вороненков был депутатом Госдумы, а также был причастен к спецслужбам, он не владел данными, которые могли бы послужить причиной убийства, говорит эксперт. Мотивом, скорее всего, стал сам факт переезда в Украину, считает Георгий Кунадзе: «Причин масса. Первая из них, что Вороненков воспринимался российской властью не просто как враг, а как предатель. А предателям, по словам Владимира Путина, нет и не может быть прощения. И второй мотив – Вороненков проходил свидетелем по крайне обременительному для российской власти делу Януковича».

Москва заинтересована показать дестабилизацию ситуации в Украине, и убийство Вороненкова – это только часть общей программы, считает российский политолог Дмитрий Орешкин. Взрыв арсеналов под Харьковом, экономическая блокада Донбасса, убийство Воронекова – все это преподносят как демонстрацию того, что в Украине – полный хаос, рассказывает Дмитрий Орешкин: «Насколько я понимаю тонкую душевную организацию Владимира Путина, он ведь не часто ходит в театр, а в день убийства Вороненкова он пошел в Малый театр на спектакль «Последняя жертва». После чего, отвечая на вопрос: «Как вам понравилось?», он сказал: «Игра исполнителей была яркой и талантливой». Это можно рассматривать как тонкую провокационную игру».

Если бы хотели пресечь какую-либо утечку информации, то это было бы сделано ранее. А это просто показательная расправа, причем в таком мафиозном стиле, и не более того

За то время, пока Вороненков находился в Украине, он мог передать все ценные сведения, которыми он владел. Поэтому главной целью убийства были террор и запугивание, чтобы другим не было повадно, считает украинский военный эксперт по безопасности Юрий Костюченко: «Каким-то образом связывать это с другими событиями бессмысленно. Это убийство произошло достаточно поздно, если бы хотели пресечь какую-либо утечку информации, то это было бы сделано ранее. А это просто показательная расправа, причем в таком мафиозном стиле, и не более того».

Пресс-атташе президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что измышления, которые уже звучат о российском отпечатке, являются абсурдными. Также с российской стороны уже звучат версии о том, что убийство Вороненкова заказали его партнеры по бизнесу.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)