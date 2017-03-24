Клуб Самойлової: кого ще не пустили в Україну через концерти в Криму

Однією з найбільш обговорюваних новин тижня стала заборона на в'їзд в Україну учасниці «Євробачення» від Росії Юлії Самойловій. Артистка стала персоною нон-ґрата, оскільки в 2015 році в'їхала в анексований Крим через територію Росії, оминаючи українські пункти пропуску. Україна це розцінює як порушення при перетині державного кордону. Проект Радіо Свобода «​Крим.Реалії»​ з'ясував, кому ще з іноземних артистів заборонили в'їзд в Україну через гастролі в Криму.

Служба безпеки України оголосила про заборону на в'їзд Юлії Самойловій в Україну 22 березня. Російська співачка потрапила в «чорний список», оскільки в червні 2015 року в'їхала до Криму з боку Росії. Тоді вона виступала в Керчі, про що залишилося чимало згадок в інтернеті.

Відповідно до українського законодавства, в'їжджати на територію анексованого Криму можна лише через офіційні пункти пропуску, розташовані на адміністративному кордоні з Херсонською областю. В'їзд до Криму іншими способами вважається адміністративним правопорушенням, передбаченим статтею 204.2 КпАП. Воно карається штрафом або арештом до 15 діб. У разі, якщо хтось порушив такий порядок в'їзду до Криму з метою завдання шкоди державі Україна, то це вже кримінальний злочин, який може каратися ув'язненням до трьох років.

Через офіційні пункти пропуску безперешкодно на територію Криму можуть потрапити тільки громадяни України.

Гастролі іноземних музикантів на території Криму фактично заборонені

У червні 2015 року Кабмін затвердив порядок в'їзду/виїзду з окупованої території, відповідно до якого іноземцям для перетину адмінкордону потрібно отримати спеціальний дозвіл в українській міграційній службі. Причому перелік підстав для його отримання ‒ обмежений. Іноземці можуть легально в'їхати до Криму, якщо у них там є родичі, сім'я, для поховання близьких або якщо їхній приїзд пов'язаний із захистом національних інтересів України чи здійсненням консульських функцій. В'їзд на півострів спершу не був передбачений навіть для іноземних журналістів і правозахисників, проте після протестів громадських активістів це недопрацювання усунули.

Постанова Кабміну не передбачає видачу дозволу на відвідування Криму для іноземних музикантів, тобто їхні гастролі на території Криму фактично заборонені. Для концертів українських артистів на півострові в законодавстві України не передбачено жодних обмежень.

Перерваний політ Бреговича

Першим «покаранням» за виступ у Криму стала заборона на в'їзд в Україну сербському музикантові Горану Бреговичу. 26 березня 2015 року балканець відіграв концерт у Севастополі, а через місяць збирався виступити в Києві, Запоріжжі, Дніпропетровську та Харкові. Але Бреговичу заборонили в'їзд на материкову Україну, і всі його концерти скасували.

Влітку 2015 року виник новий скандал, пов'язаний із приїздом до Криму іноземних музикантів. Це сталося після того, як російський прокремлівський журналіст Дмитро Кисельов оголосив про проведення в Коктебелі фестивалю під девізом «Джаз п'яти континентів». Він анонсував приїзд на нього музикантів зі США, Великобританії, Кот-д'Івуару, Грузії та інших країн. У відповідь Міністерство культури України пригрозило санкціями артистам, які візьмуть участь у фестивалі Кисельова. Після попереджень на фестиваль у Коктебелі відмовилися їхати німецька група De Phazz і американський джазмен Артуро Сандовал.

Схожа ситуація склалася з італійським оперним співаком Алессандро Сафіна і французьким актором П'єром Рішаром. Обидва планували гастролі в Криму в лютому 2016 року ‒ в містах півострова навіть розвісили афіші. Однак після того, як Мінкульт України пригрозив їм «чорним списком», Рішар і Сафіна скасували поїздку на півострів. Після цього Сафіна провів концерти в п'яти українських містах. Його виступ у Ялті 14 вересня 2015 року залишився непоміченим ‒ СБУ так і не оголосила його персоною нон-ґрата.

Іншим музикантам пощастило куди менше. Наприклад, в лютому 2016 року українська влада заборонили в'їзд білоруському реперу Максу Коржу, який планував виступити в Кривому Розі, Дніпрі, Полтаві, Харкові, Івано-Франківську, а потім попрямувати до Росії. Причиною штрафних санкцій стало те, що артист у серпні 2015 року виступив у Севастополі.

З аналогічними проблемами зіткнулися російські репери Guf і L'One. Обом в останній момент довелося скасувати концерти в Україні, оскільки СБУ з'ясувала, що до цього вони гастролювали в Криму.

Виняток для Наташі Корольової

Великий резонанс був пов'язаний із забороною на в'їзд в Україну поп-зірці Наташі Корольовій, яка народилася і провела дитинство в Києві, але має російське громадянство. У грудні 2016 року вона планувала відвідати українську столицю з концертом. Однак співачці пригадали, що вона брала участь в Криму в зйомках фільму під назвою «Будиночок на півдні», і оголосили її персоною нон-ґрата. У січні 2017 року, коли в Києві померла бабуся Корольової, СБУ дала їй тимчасовий дозвіл на в'їзд в Україну ‒ для відвідування похорону.

На межі зриву в березні 2016 року був київський концерт групи «Ундервуд», учасники якої є уродженцями Криму, але живуть у Москві. У зв'язку з тим, що вони неодноразово проводили концерти на півострові після анексії, одного з учасників команди ‒ Максима Курченка ‒ затримали в аеропорту за кілька годин до їхнього київського виступу. Однак у результаті його впустили в країну, і «Ундервуд» у повному складі виступив в Києві ‒ і навіть виконав свій хіт «Скажи мені, чий Крим».

Зовсім недавно, в лютому цього року, концерти в Україні довелося скасувати ще одній відомій російській артистці ‒ Христині Орбакайте. Це сталося після того, як в СБУ звернулася одна з громадських організацій Одеси з проханням заборонити в'їзд співачці. У листі було зазначено, що Орбакайте в червні 2014 року виступала у Севастополі. СБУ публічно не відреагувала на цю заяву, але сама російська артистка оголосила про скасування концертів в Україні, запланованих на березень. У своїх акаунтах в соціальних мережах Орбакайте написала, що виступи переносяться на вересень «через неможливість убезпечити колектив і глядачів».

Зараз СБУ перевіряє, чи відвідувала Крим після 2014 року Арцвік Арутюнян ‒ ще одна учасниця «Євробачення», яка планує представити на конкурсі Вірменію. Раніше радник голови МВС України, депутат Антон Геращенко повідомив, що вірменська артистка виступала на півострові після анексії. Втім, її сестра Лайфа Арутюнян стверджує, що Арцвік ніколи не була в Криму, і, можливо, їй таки вдасться уникнути потрапляння до «чорного списку».

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