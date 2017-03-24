(Друкуємо мовою оригіналу)

Украинское радиовещание постепенно возвращается на Донбасс. Радиочастотный диапазон почти исчерпан, но разрешения на вещание продолжают выдавать, для этого даже упростили процедуру выдачи разрешений. Об этом заявил член Нацсовета Украины по вопросам теле- и радиовещания Сергей Костинский. Однако закрытие белых пятен радио и телеэфира не решает проблемы с сигналом на линии разграничения и на неподконтрольных территориях, говорят эксперты.

«На данный момент нет вещания «Голоса Донбасса» на волне 95,7. Я всегда там слушал «Донбасс.Реалии» в прямом эфире», – рассказывает Альберт из Авдеевки. По словам нашего слушателя, в прифронтовом городе из-за боев часто пропадает сигнал украинских радиостанций.

Идёт какой-то сепаратистский канал, он накладывается на украинский

«Есть вещание «Громадського радіо» на 99,6 FM, но дело в том, что на 99,4 FM идёт какой-то сепаратистский канал, он накладывается на украинский. Также было радио «24» на 103,1 FM, но уже в течение недели на этой волне идёт другое вещание, не наше. Но у меня есть первый канал Украинского радио и «Армія FM», – рассказал слушатель.

А вот украинское телевидение в прифронтовом городе доступно только в кабельном и спутниковом вещании, говорит Альберт. На комнатную антенну принимаются лишь российские и сепаратистские каналы.

На линии соприкосновения украинских станций всего четыре

«Донбасс.Реалии» попросили жителей Донецка проверить, что происходит с радиосигналом в серой зоне и на неподконтрольной территории. Вот что рассказал Александр (имя изменено в целях безопасности):

«Если мы будем говорить о линии соприкосновения и серой зоне: район Еленовки – из 18 частот, которые там работают, только 4 частоты занимают наши радиостанции (украинские – ред.). Ловится Украинское радио, «Радио Максимум», «Русское радио. Украина» и «Громадське радіо». Ещё 5 сепаратистских радиостанций. Остальные – российские».

По его словам, на неподконтрольной территории можно поймать и сигнал украинского радио. Однако если в конце декабря прошлого года в Донецке принималось 4 украинские станции, то сейчас лишь можно найти «УР-1», и то не везде.

Нацсовет: задача – вещание на линии разграничения

В Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания проблему с вещанием признают, но говорят, что стараются постепенно восстанавливать сигнал на неподконтрольных территориях и линии разграничения. Член нацсовета Сергей Костинский говорит, что проблема решается. В зоне боевых действий стали выдавать во временное пользование радиочастоты по упрощенной системе. Так, недавно в Луганской области получило частоту радио «49 параллель» в Кременной. Однако радиочастотный диапазон Донбасса почти исчерпан, говорит Костинский.

Ни одна область не получила такого количества частот за эти два года, как Донецкая и Луганская

«Все, кто имеют лицензии Национального совета, имеют право на получение временного разрешения на вещание. Это даёт возможность на протяжении одного-двух месяцев просчитывать частоты и отдавать их в пользование. Ни одна область не получила такого количества частот за эти два года, как Донецкая и Луганская. Сейчас для нас ключевая задача – обеспечение вещания на линии разграничения», – говорит член нацсовета.

По словам Костинского, на неподконтрольной территории есть сигнал украинского радио, и можно настроить приём цифрового телевидения на 5 украинских каналов, если направить антенну в сторону Волновахи.

Для обеспечения сигналом Донецка необходимо ставить вышки непосредственно на линии разграничения, однако боевые действия не позволяют пока этого сделать. И вышка на окраине неподконтрольного Донецка с передатчиком мощностью 8 киловатт является большим препятствием для доставки украинского сигнала на неподконтрольные территории, говорит Костинский.

Выходом может стать строительство 200-метровой телерадиовышки в Покровске. В Луганской же области в ближайшие полгода должна появиться 150-метровая вышка в Бахмутовке.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)