Козій про пожежу в Балаклії: Хто був серйозно покараний за попередні вибухи?

Гості передачі «Ваша Свобода»: Владислав Селезньов, офіцер управління зі зв’язків з громадськістю ЗСУ; Ігор Козій, військовий експерт.

Віталій Портников: Панове, що в принципі відбулося у Балаклії – диверсія чи, все ж таки, я сказав би, ефект непрофесійного зберігання?

Владислав Селезньов: На сьогодні розглядається дві версії – диверсія і неналежне виконання службових обов’язків. У процес залучені як представники Військової прокуратури, Нацполіції, так і працівники військової служби правопорядку. Основна версія, яка розглядається слідством – це диверсійний акт із використанням безпілотних літальних апаратів. Вести мову про конкретні причини, які призвели до цього надзвичайного стану, можемо лише за результатами проведеного розслідування.

2014-й – один вибух, 2015-го – два, зараз маємо знову вибух. Так що, керівництво Міноборони, Генштабу не робить висновків?

​Ігор Козій: Ми маємо 2014-й – один вибух, 2015-го – два, зараз маємо знову вибух. Так що, керівництво Міноборони, Генштабу не робить висновків? Якщо згадаємо 2015 рік, ту базу, яка зберігає боєприпаси фактично на всю операцію АТО, то знову та ж сама ДРГ, людський фактор і знову те, що пов’язано з дронами. Це несерйозно просто-на-просто. Таке відчуття, що фактично керівництво не те, що не робить висновків, навіть не розуміє, які основні функції повинні лягати на Міноборони, наприклад, в галузі досліджень і розвитку. Ради Бога, є ж журнали – читайте, пробуйте впроваджувати. Є ж системи, які дозволяють автоматизовано вираховувати любу небезпеку – впроваджуйте, будь ласка, гроші є.

Основна проблема – відсутність цивільного контролю над ЗСУ

Хто у нас бодай за один із цих вибухів серйозно був покараний? Це теж відкрите питання. Розумію, що крайнім все одно буде бушлат, бо у нас все, як завжди – офіцеру, офіцер – солдату, солдат – бушлату. Основна проблема – повна відсутність цивільного демократичного контролю над ЗСУ. Як результат, неефективний менеджмент в секторі безпеки і оборони. «Чорний» четвер це й показав.

Двічі фіксувалися напади на цей об’єкт. Перший стався 9 червня 2014 року, а другий стався 26 грудня 2015 року. Але тоді вдалося уникнути таких фатальних наслідків

​Владислав Селезньов: На підвищення і забезпечення живучості баз, складів та арсеналів минулого року було виділено 56,2 мільйона гривень, цього року – 92,3 мільйона гривень. Історія цього складу сягає 1918 року. Щодо новітньої історії, то двічі фіксувалися напади на цей об’єкт. Перший стався 9 червня 2014 року на межі Харківської і Донецької областей на колону, яка рухалася з Балаклії, перевозила боєприпаси, був здійснений напад ДРГ. А другий стався 26 грудня 2015 року за тих самих умов, як минулого четверга. Але тоді вдалося уникнути таких фатальних наслідків.

У нас сьогодні непрофесіонали, які не розуміють суті проблеми, не можуть второпати дуже просту річ – це було, є і буде постійно відбуватися

​Ігор Козій: У нас сьогодні люди, які непрофесіонали, які не розуміють суті проблеми, які не можуть до цього часу второпати дуже просту річ – це було, є і буде постійно відбуватися. Треба заходи щодо захисту наших арсеналів проводити, може, передислокації, переведення на автоматизовані системи охорони. Коли кажуть зайвий раз, що 92,3 мільйона гривень виділено на забезпечення, то питання: куди пішли ці гроші?

Ми отримали більше збитків від блокади чи від того, що один арсенал майже на третину вщент пішов?

Давайте порахуємо: ми отримали більше збитків від блокади чи від того, що один арсенал майже на третину вщент пішов? Порахуйте гроші платників податків!

– Панове, важливе питання, де була вартова служба?

Владислав Селезньов: Вартова служба, як і на інших об’єктах, відбувається відповідно до статуту вартової та гарнізонної служби, і контроль за цими заходами особливо на об’єктах військової критичної інфраструктури відбувається більш ніж серйозно.

Арсенали – одне з ключових завдань, які повинні підпадати під охорону тилу. У нас хоч одна бригада охорони тилу розгорнута?

​Ігор Козій: Міністр оборони сказав відносно того, що третя година ночі і втомленість особового складу, яких дрони розбудили, я так розумію. Є така заява абсолютно незрозуміла. Дійсно, колись всі ці склади поза межами охоронялися не військовими, а цивільними людьми, так звана воєнізована охорона. Президент весь час наголошує, що у нас війна, війна, війна, то на військовий час зазвичай розгортаються так звані дивізії чи бригади охорони тилу. Арсенали – одне з ключових завдань, які повинні підпадати під охорону тилу. У нас хоч одна бригада охорони тилу розгорнута?

Владислав Селезньов: На всій території України, особливо на сході задіяні відповідні сили і засоби підрозділів ППО, які забезпечують охорону наших повітряних кордонів. Але є критична висота, на якій не фіксуються прольоти безпілотних літальних апаратів.

Ігор Козій: У четвер відбулося дві цікаві події, де прокололися СБУ, Військова контррозвідка, яка входить в систему СБУ, Служба зовнішньої розвідки, що стосується своєчасного надання інформації, Міноборони. І дуже цікаво виглядає, коли начальник Генштабу відбуває у Кувейт – начебто у нас якісь там військові інтереси є. Це взагалі незрозуміло. Про Кувейт – я можу сказати тільки про нафту, там дуже потужні інтереси США. Я думаю, що основна зброя постачається звідти. Якщо питання військового туризму підняти – хто не був ще у Кувейті, то чому б не поїхати?

Я погоджуюся щодо необхідності дієвого громадського контролю за діяльністю ЗСУ. Це прийнятна практика абсолютно в усіх провідних країнах світу

​Владислав Селезньов: Начальник Генштабу перебував у Кувейт, відповідно до планового військово-технічного співробітництва. Начальник Генштабу виконує свої обов’язки у повному обсязі, навіть і більше.

Я погоджуюся щодо необхідності дієвого громадського контролю за діяльністю ЗСУ. Це абсолютно нормальна і прийнятна практика абсолютно в усіх провідних країнах світу.

Ігор Козій: Незрозуміло тільки з військово-технічним співробітництвом – наскільки начальник Генштабу до цього має відношення?

Заступник міністра оборони України Ігор Павловський повідомив про повну ліквідацію пожежі на артилерійських складах Міністерства оборони України біля Балаклії Харківської області.

Водночас заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький повідомив, що наразі триває розмінування сіл і міста Балаклії. Над розмінуванням працює дев’ять піротехнічних груп.

Пожежа на артскладах у Балаклії спалахнула у ніч на 23 березня. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядають і службове недбальство.