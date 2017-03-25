Радіо Свобода Daily: чому депутати у Верховній Раді використовують чужі картки?

Доброго ранку!
Карткова коаліція
Журналісти програми «Схеми» упродовж двох сесійних тижнів безперервно кількома камерами фільмували залу парламенту і помітили непоодинокі випадки, коли інформація, яка відображається на табло у парламенті, по суті, є неправдивою. «Схеми» виявили депутатів з різних фракцій, які перед засіданням розкладають депутатські картки для голосування у гнізда в залі парламенту. Хто вони і як це пояснюють, дивіться у розслідуванні під назвою «Карткова коаліція».
Розмінувати Балаклію і територію довкола неї
У Міноборони України заявили, що пожежу на складах повністю ліквідували. І в чотирьох із дев’яти сіл, які входять у 10-кілометрову зону, що постраждала внаслідок пожежі і вибухів, вже можна перебувати жителям. Іншу територію населених пунктів у Балаклійському районі Харківської області ще очищатимуть від вибухонебезпечних предметів. Одночасно з розмінуванням території будуть проводити роботи і з утилізації боєприпасів безпосередньо на території складу. Однак ці роботи триматимуть довше.
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Три пункти у справі Вороненкова
Про справу Вороненкова всього лиш за одну добу сказано занадто багато, але якщо зібрати фактаж, то він уміщається у кількох пунктах. Перший – справу процесуально закріпили за прокуратурою Києва. Другий – встановлена особа кілера, це, за твердженням народного депутата і радника голови МВС Антона Геращенка, агент російських спецслужб Павло Паршов – громадянин України, який і мав при собі посвідчення учасника бойових дій від Нацгвардії. Третій – це сформульовані версії вбивства, обидві є «російським слідом»: це убивство свідка у справі Януковича або вбивство свідка у справі про причетність ФСБ до контрабанди в Росії. Більше про те, для чого убивця Вороненкова взяв із собою документи і якими є шанси українського слідства, якщо у справі дійсно діяла ФСБ, у матеріалі.
Боротьба за Євросоюз
Рівно 60 років тому 25 березня в Римі 6 держав – Франція, Німеччина, Італія та держави Бенілюксу – підписали угоду, яка стала фундаментом нинішнього Євросоюзу. Ця спочатку виключно економічна спільнота з роками, мов магніт, притягувала та продовжує приваблювати інші держави. І нині, коли Британія готується вийти з лав цього об’єднання, решта країн європейської співдружності шукають формулу, яка б допомогла зберегти цей блок від криз та подальшої руйнації – тобто процесу, який, зокрема, заохочує Росія, підтримуючи націоналістичні та популістські рухи в державах ЄС.
Кампанія НАТО в Югославії 1999 року
У суботу, 25 березня, телеканал «Інтер» планує показати документальний фільм «Бомби, які підірвали світ». В анонсах каналу зазначається, що 24 березня 1999 року – «чорний день в історії Югославії», «18 років тому мирний Белград перетворився на пекло» та що це була «перша в історії військова інтервенція з боку Північноатлантичного альянсу без ратифікації ООН». Ще до появи фільму дехто заявив, що стрічка повторює тези російської пропаганди. Що ж насправді тоді відбувалося на Балканах, нагадує кореспондент Радіо Свобода в цьому регіоні.
На завершення сьогодні короткий бліц із новин.
Голові парламентського комітету з питань запобігання корупції Єгору Соболєву не вдалося скасувати закон про електронні декларації для антикорупціонерів
Апеляційний суд обрав судді Чаусу запобіжний захід у вигляді арешту, заставу скасував
А колишній керівник виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт погодився свідчити в розслідуванні щодо втручання Росії.
Бережіть себе й своїх рідних!
Ваше Радіо Свобода Daily бажає приємних вихідних
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