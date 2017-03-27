Популізм. Лідери тренду – Олег Ляшко і Юлія Тимошенко (огляд преси)

Тижневик «Новое время» визначив топ-10 українських політиків-популістів – людей, здатних довести країну до межі заради прихильності електорату. Видання стверджує, що в Україні кількість політиків, готових робити все, що завгодно заради власного рейтингу, зашкалює. Вони задали моду – лаяти опонентів, навіть не намагаючись запропонувати дієву альтернативу. Лідери тренду: Олег Ляшко та Юлія Тимошенко. Крім них до першої п'ятірки популістів увійшли: Міхеїл Саакашвілі, Петро Порошенко та Семен Семенченко. Журналісти зазначають, що якби в Україні були потужні ліві партії, що акцентують увагу на соціальних проблемах і загальній справедливості, вони б перевели цей тренд в ідеологічне і конструктивне русло. Але таких політсил в країні немає. Відтак їхню нішу зайняли популісти, для яких соціальна рівність – не ідеологія, а спосіб прийти до влади. На цьому тижневик наголошує в статті «Юлія Володимирівна Ляшко».

Потік українських заробітчан, що постійно зростає і нині налічує щонайменше 5 мільйонів осіб, готовий знекровити національну економіку, але врятувати Польщу, Чехію і низку країн Центральної та Східної Європи. Про те, чим це загрожує Україні, розповідає тижневик «Новое время» у матеріалі «Робочі руки роблять ноги».

Вибух складу боєприпасів в Балаклії спричинив чергову хвилю докорів на адресу українських силовиків, констатує «Дзеркало тижня». Чи було там розкрадання зброї? І якщо так, то чи став вибух спробою приховати факти злочинів? Чи диверсія (або недбалість) просто зіграли на руку злочинцям? Це встановлюватиме слідство. У будь-якому разі, за твердженням видання, вибух на одному з найбільших складів боєприпасів в Україні – удар по репутації і боєздатності країни. Якщо мала місце диверсія – є чимало запитань до контррозвідки. Якщо недбалість – до Міністерства оборони. І, як і раніше, чимало запитань до військової прокуратури, яка вже вкотре знає всі відповіді ще до початку слідства… Про це йдеться в статті «Склад проблем».

Тижневик «Фокус» стверджує, що Україна щорічно недоотримує сотні мільйонів доларів міжнародної допомоги. А те, що виділяється, часто витрачають непрозоро і неефективно. Тижневик з'ясував, як влаштована система допомоги Україні і чому чиновники часом не вельми прагнуть залучати в країну кошти з-за кордону.

Про те, що буде з «націоналізованими» підприємствами на окупованих територіях Донбасу, прогнозує «Український тиждень». Видання пише, що після того, як бойовики оголосили про введення своїх «тимчасових адміністрацій» на українські підприємства, минуло вже кілька тижнів. І, незважаючи на бадьорі заяви лідерів незаконних формувань, які пообіцяли, що тепер «віджаті» заводи запрацюють краще, ситуація далека від оптимістичної. Журналісти прогнозують, що найближчим часом спостерігатиметься подальша драматична деіндустріалізація Донбасу та поступовий відтік населення з окупованих територій до Росії та України. Утім, ці процеси тривають уже кілька років, зазначає тижневик.

Провідні політсили України «дозріли» до оновлення Центрвиборчкому, стверджує «Український тиждень». Видання інформує, що влада готує до Великодня цінний подарунок – оновлену ЦВК. До такого висновку журналістів наштовхнув ажіотаж довкола можливого винесення на розгляд парламенту списку свіженьких кандидатів. Чи вдасться реалізувати задумане – питання, яке залишатиметься без відповіді аж до моменту голосування. Адже занадто багато перешкод на шляху до цього. Не зважаючи на те, що Центрвиборчком, за твердженням видання, це вже просто токсична проблема, яку треба якось вирішувати.

Тижневик «Фокус» наголошує, що доленосний вибір університету і майбутньої професії безпосередньо залежить від бази, яка дається в школі. Яку школу обрати, щоб дитина отримала гарну освіту і не потрапила в заповідник «совка»? Тижневик пропонує Рейтинг «100 кращих шкіл України».