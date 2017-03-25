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25 Березень 2017, Київ 16:43
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Президент Киргизстану пообіцяв поскаржитися Трампові на Радіо Свобода й судитися в «міжнародних судах» (відео)

Президент Киргизстану пообіцяв поскаржитися Трампові на Радіо Свобода й судитися в «міжнародних судах» (відео)
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Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв заявив, що готовий судитися з киргизькою службою Радіо Свобода «в міжнародних судах» і поскаржитися на неї президентові США Дональдові Трампу, звинувачуючи журналістів у наклепі. Віце-президент і головний редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Ненад Пеїч у відповідь заявив, що радіо не відмовляється від своїх повідомлень, які вважає збалансованими і професійними, і готове до дискусії з президентом Киргизстану щодо його стурбованостей у будь-який час.

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