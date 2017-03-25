Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв заявив, що готовий судитися з киргизькою службою Радіо Свобода «в міжнародних судах» і поскаржитися на неї президентові США Дональдові Трампу, звинувачуючи журналістів у наклепі. Віце-президент і головний редактор Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Ненад Пеїч у відповідь заявив, що радіо не відмовляється від своїх повідомлень, які вважає збалансованими і професійними, і готове до дискусії з президентом Киргизстану щодо його стурбованостей у будь-який час.