Новий старт Євросоюзу. У Римі глави 27 країн підписали декларацію з нагоди 60-річчя Римських угод

Рим – В столиці Італії відбулися урочистості з нагоди 60-річчя Римських угод, які започаткували інтеграцію Євросоюзу. Лідери 27 держав євроспільноти підписали римську декларацію, текст якої зобов’язує відновити євроінтеграцію на наступне десятиліття. «Буде і 100-літній ювілей ЄС», – прогнозує голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Одночасно у Римі відбулися кілька маніфестацій прибічників і противників ЄС. До проєвропейського маршу долучилася українська громада Італії. Вічне місто в суботу під облогою правоохоронців, повітряний простір над столицею закритий.

«Новий старт. Перезапуск. Перезавантаження. Відновлення європейської мрії». Таким став лейтмотив відзначення 60-ї річниці підписання Римських трактатів, які започаткували створення ЄС. У Римі на тому ж Капітолійському пагорбі, у тій же залі Гораціїв та Куріаціїв, тією ж самою ручкою, як і 60 років тому, 27 керівників ЄС підписали нову декларацію і зобов’язалися оновити спільну мрію та захищати європейську ідею батьків-засновників ЄС.

Римське свято Європи відбулося без участі невдоволеного партнера – Великобританії, яка наступного тижня офіційно починає процедуру розлучення із ЄС. Жалкуючи про рішення Лондона, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, однак, заявив: «Ми повинні пишатися тим, чого змогли досягти. Ми дали цьому континенту тривалий мир, спільну монету. Ми не думали, що будемо спроможні на це». Очільник Єврокомісії прогнозує, що прийде час і 100-літнього ювілею ЄС.

Довіра понад усе

Економічний розвиток, інвестиції, боротьба з бідністю, збільшення робочих місць. Спільна політика з безпеки, оборони і міграції. Це інгредієнти для повернення довіри

Принципові пункти римського документа: єдність Євросоюзу, його неподільність і можливість для окремих країн розвиватися швидше у певних сферах (концепція «різношвидкісної Європи»). Щоб досягти окреслених цілей, слід починати з довіри, повернути громадянам довіру до ЄС, вважає господар свята прем’єр-міністр Італії Паоло Джентілоні.

«Економічний розвиток, інвестиції, боротьба з бідністю, збільшення робочих місць. Спільна політика з безпеки, оборони і міграції. Це інгредієнти для повернення довіри», – вважає глава італійського уряду Джентілоні.

Українці – свідки євроцінностей

Щоб засвідчити довіру до процесу євроінтеграції, у Римі 25 березня вранці відбувся багатотисячний проєвропейський марш за участю і численної української громади та дипломатів. Синьо-жовті стяги майоріли у морі прапорів Євросоюзу.

Про значення присутності українців на проєвропейській акції говорив активіст Мауро Воерціо, редактор італійської версії сайту Stop Fake.

Українці – найкращі свідки цінностей, які ми, певно, призабули. Вони бачать ту Європу, яку повинні бачити і ми, де є свобода преси, свобода думки, де є мир

«Українці – найкращі свідки цінностей, які ми, певно, призабули. Нація в середині Європи, яка вже має 12 тисяч загиблих, 2 мільйони біженців… ця нація прагне до європейських цінностей. Вони бачать ту Європу, яку повинні бачити і ми, де є свобода преси, свобода думки, де є мир», – наголосив італійський активіст Мауро Воерціо під час виступу у перебігу римського маршу за об’єднану Європу.

Серед учасників акції був і посол України в Італії Євген Перелигін.

«Я переконаний , що в глобалізованому світі не існує альтернативи процесу інтеграцій лише тому, що успіху можна досягти тільки спільними зусиллями», - висловив свою думку Посол Перелигін в інтерв’ю італійському агентству Askanews.

«Проект правильний, але погано реалізований»

Численнішими були суботні маніфестації противників євроінтеграції під гаслом «СтопЄвро». За їхніми учасниками особливо пильно наглядала поліція. У багатьох повилучали ножі, маски та інші небезпечні предмети, щоб унеможливити масових безпорядків. Ну вулицях міста атиєвропейські плакати. Власники магазинів центральних кварталів позакривали крамниці і щільно замаскували вітрини, побоюючись агресивних дій демонстрантів.

Відомо, що невдоволення Європою широко поширене не лише з-поміж вуличних активістів, а й серед пересічних громадян. Очевидно, поставлені завдання нової Римської декларації доволі амбітні, зважаючи на високий рівень недовіри до ЄС серед багатьох європейців.

Після 60 років початку формування Євросоюзу нинішні громадяни ЄС вважають його проектом правильним, але досі нездійсненим і погано релізованим

Як свідчення цій тенденції, антиєвропейські і популістські партії набувають більшої популярності та відкрито налаштовані посісти місця у національних урядах. Найбільше це проявляється нині у Франції та Італії, де рівень довіри до ЄС ледь перевищує 30 відсотків, свідчить дослідження Osservatorio europeo sulla sicurezza.

«Після 60 років початку формування Євросоюзу нинішні громадяни ЄС вважають його проектом правильним, але досі нездійсненим і погано релізованим», – підсумовує соціолог Ільво Діаманті на шпальтах La Repubblica. Водночас більшість опитаних в різних країнах вважають ризикованим шлях розлучення з Євросоюзом.