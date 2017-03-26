LIVE | Антикорупційні мітинги в Росії

В неділю в Росії проходять десятки акцій проти корупції, у більшості міст вони заборонені владою. Така ініціатива з’явилася після оприлюднення фільму-розслідування Фонду боротьби з корупцією Навального «Він вам не Дімон» про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливу причетність до корупції. В Сибіру, на Уралі і на Далекому Сході мітинги вже пройшли, в цілому, як повідомляє російська редакція Радіо Свобода, все було досить спокійно, хоча поліція затримала десятки активістів.

У Москві акція теж не узгоджена. За кілька годин до її початку в центр міста стягнули десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб. У вестибюлях станцій метро «Білоруська», «Маяковська» і «Пушкінська», а також вздовж Тверської вулиці, де заплановано проведення акції протесту, чергують посилені поліцейські патрулі.