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26 Березень 2017, Київ 16:19
Мапа АТО

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 26 березня (карта)

Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 26 березня 2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться ТУТ
Мапа англійською мовою
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Мапа англійською мовою

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