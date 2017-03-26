Диво-ретранслятор від «ДНР»: куди добиває телесигнал сепаратистів?

Знову обіцяють добити до Харкова, Дніпра і Запоріжжя: угруповання «ДНР» зібралося підкорити українську аудиторію своєю «правдивою інформацією». Розп'яті хлопчики і смажені снігурі вже нервово курять – для своїх наполеонівських планів сепаратисти нібито встановили на Донецькій телевежі нові засоби зв'язку. Куди доб'ють інформаційні бойовики, і чим відповість Мінінформполітики України, дізнавалися Донбас.Реалії.

Третій рік війни. Росія витрачає мільярди на пропаганду і розповсюдження неправдивої інформації, в народі – фейків. Є неймовірно популярні, на кшталт розіп'ятого хлопчика, але і на цьому журналісти не зупиняються. Здавалося б, після рабів і канібалізму ані українців, ані росіян вже нічим не здивувати. Але все-таки є ще інформаційний порох в російських пропагандистських порохівницях.

«Вам факти потрібні? Військовий убив, задавив танком дівчинку і був нагороджений після цього орденом пана Порошенка», – заявляє на російському ток-шоу колишня депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко.

У деяких сюжетах використовуються навіть постановочні кадри боїв, як, наприклад, на відео, де журналістка в темряві під звуки пострілів починає сміятися.

В угрупованнях «ЛДНР» від великого брата не відстають, з кожним роком все більше відточуючи свою майстерність. Головна мета – налякати місцевих жителів, спотворити реальність і поміняти місцями «добре» і «погано».

Приміром, розказати про розробку на території України за допомогою американських військових хімічної зброї. Так-так, за версією сепаратистських медіа, в Україні розробляють хімічну зброю, яку військові вимінюють на наркотики, а СБУ збирається бомбити окупували території снарядами з «провокаційними листівками». Едуард Басурін, рупор так званої «армії ДНР», не перестає дивувати. Ще один фейк пропаганди – абсурдні цифри. За його словами, українська армія стріляє, не заплющуючи очей – ані вдень, ані вночі:

«За минулу добу 1684 рази обстріляли…», «2015 разів…», «143613 разів обстріляли за минулу добу», – оголошує раз по раз цифри Басурін.

Нова страшилка – СВЧ випромінювання: «Україна планує розмістити на вежі Красноармійська СВЧ-випромінювачі для придушення сигналів телеканалів «ДНР», – каже ведуча новин. «Опромінення СВЧ-хвилями істотно збільшить ймовірність захворювання на онкологічні захворювання у дітей і у вагітних жінок», – коментує Басурін.

Бойовики обіцяють роздати свій сигнал у радіусі 200 кілометрів

В угрупованні «ДНР» вирішили: їхню правду, та й російську пропаганду, повинні почути й на підконтрольній Україні території.

«Товариші офіцери, товариші зв'язківці, давайте процес запускаємо, вмикайте!» – з розмахом, у прямому ефірі, лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявив: за допомогою нового обладнання, встановленого на Донецькій телевежі, хоче накрити пропагандистської хвилею мало не пів-України.

«Впевнене будемо добивати до Дніпропетровська, Харкова, Запоріжжя та частково Херсона, це те, що ми робили тихо і мовчки, не трубили про це, як Порошенко про будівництво вежі на Карачуні» – заявив Захарченко.

Наочно графічно демонструють, куди буде добивати сигнал. Радіус, за їхніми словами, – майже 200 кілометрів:

«Передавач чудовий, аналогів практично немає, це ексклюзив, потужність 10 кіловат», – коментує Павло Міхальов, головний інженер телерадіопередавального центру в окупованому Донецьку.

Треба перебити цей сигнал на лінії розмежування – Мінінформації

Сепаратисти кажуть, що новий диво-передавач – ексклюзивний подарунок з Росії, новітня розробка, проти якої будь-які глушилки безсилі. Але в українського Міністерства інформації інші дані та розрахунки. Ноу-хау «ЛДНР» – не така вже й грізна зброя, каже заступник міністра Артем Біденко:

«Моніторинг показав, що збільшення потужності сигналу є незначним, цей передавач потужністю 10 КВт б’є максимум на 110 км від вежі в Донецьку, тобто якісний сигнал присутній в тих місцях, де і так можна було ловити, і основна задача – забезпечити якісний сильний сигнал з української сторони, який фактично буде перебивати той сигнал на лінії розмежування», – коментує Артем Біденко.

Ось як буде виглядати сигнал за версією Міністерства інформації України:

Де можна зловити «Новоросію»

То куди добиває сигнал насправді? Донбас.Реалії вирішили особисто перевірити. Валентина Олександрівна в Ізюмі Харківської області люб'язно демонструє, що ж показує її улюблений телевізор: «Ось «Новий», це «Інтер», отут, напевне, «СТБ», 5 канал…»

Жінка запевняє: ні російських, ні сепаратистського каналів у неї немає.

«Я не цікавлюсь Росією, якщо щось цікаве покажуть, то я і звідси дізнаюся, що стосуються нас», – каже вона.

І в Маріуполі, і у Дніпрі диво-сигналу з окупованої території ми теж не знайшли.

Тільки у населеному пункті Межове, що на краю Дніпропетровської області, пробивається сигнал каналу «Новоросія», та й то – в такій якості, що практично нічого і не розгледіти.

Чи реально накрити сигналом окуповану територію?

Виходить – черговий фейк сепаратистів. Вся міць нового обладнання, розпіареного пропагандистами угруповання «ДНР», обмежується лише окупованою територією і зоною поблизу лінії розмежування. Але тут під вплив російських і «елденееровскіх» телеканалів потрапляють українські бійці і всі місцеві жителі. Міністерству інформполітики України протиставити нічого – його вежа на Карачуні у цій справі не помічниця. Радіус мовлення занадто малий.

«Є непідконтрольні территории, на яких є джерело сигналу, плюс на кордоні стоять потужні апарати для того, щоб зашумлюваті наш сигнал. Для того, щоб говорити про певний сигнал, ми маємо вдатися до гонки озброєнь: це буде витрата бюджетних коштів без результату, який ми зможемо виміряти, ось чому задача на сьогоднішній день не ставиться забезпечити телесигналом території, які ми не контролюємо», – пояснює Артем Біденко.

Удар у відповідь угрупованню «ДНР» в українському Мінінформі поки тільки готують. Боляче не вдарять – планують передавати газету і проводити роз'яснювальну роботу з тими, хто іноді виїжджає на підконтрольну Україні територію. Але навряд чи це можна протиставити тій інформатаці, яка чекає на цих людей вдома.

ВИПУСК ПОВНІСТЮ: