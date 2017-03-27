Радіо Свобода Daily: масові затримання у Росії, Білорусі та розгін демонстрантів у Киргистані

Доброго ранку!

Минулі вихідні запам’ятаються численними мітингами у різних куточках світу. Розпочнемо із антикорупційних у Росії.

У Росії

Протести пов’язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовані нерухомості глави уряду Росії Дмитра Медведєва. За повідомленням російських ЗМІ, поліція масово затримувала людей, серед яких кореспондент британської газети The Guardian та опозиціонер Олексій Навальний. Активісти повідомляли, що поліція використовувала кийки. А телеканал «Дождь» передавав, що на Пушкінській площі у Москві розпорошили сльозогінний газ.

У Криму

Тим часом в окупованому Сімферополі силовики затримали щонайменше сімох активістів, які також планували вийти на антикорупційні пікети. «Передбачали вийти з одиночними пікетами. Відомі імена лише двох – Олексій Єфремов і Дмитро Кісієв», – йдеться в повідомленні російського правозахисного порталу «ОВД-Инфо».

У Білорусі

У Мінську опозиція намагалася провести святкування неофіційного свята Дня Волі (99-ту річницю проголошення Білоруської Народної Республіки), але до оголошеного заздалегідь місця збору поруч із Національною академією наук змогли потрапити переважно журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції. Після цього до тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але невдовзі були зупинені міліцією, відбулися масові затримання.

«Чому білоруська влада боїться саме цього дня? Страх її є очевидним. День Волі – саме той день, коли соціальний протест може об’єднатися з політичним», – пояснює у своїй публікації політичний оглядач Віталій Портников.

У Киргизстані

Поліція в Киргизстані використала шумові гранати для розгону сотень демонстрантів на мітингу проти затримання колишнього депутата парламенту Садира Жапарова, який планує балотуватися на посаду президента. Киргизькі силовики заявили, що його затримали за звинуваченням у «спробі захоплення державних будівель і заручника» в 2013 році.

У Великобританії

Десятки тисяч проєвропейськи налаштованих активістів вийшли на вулиці Лондона, щоб відзначити 60-у річницю підписання Римських угод, які стали першим кроком до створення Європейського союзу. Акції у британській столиці відбулися за кілька днів до запланованої офіційної заяви уряду про вихід Великобританії з ЄС. За словами організаторів, участь в марші взяли близько 80 тисяч людей, які закликали владу Великобританії залишитися в Євросоюзі. Крім того, близько 10 тисяч прихильників ЄС пройшли ходою у Римі, приблизно 4 тисячі – зібралися в Берліні.

Але збирались цими вихідними люди не лише, щоб висловити незгоду, але й підтримку. Тому наостанок пропонуємо Вам подивитися як двісті поліцейських сформували «живий тризуб».

Кожен голос важливий! Тож не мовчіть, якщо маєте що сказати!

Ваше Радіо Свобода Daily