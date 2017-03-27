Саакашвілі обіцяє велике об’єднання

В Україні найближчим часом може відбутися велике об’єднання демократичних опозиційних партій. Про це заявив лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі, виступаючи на з’їзді партії «Воля». Між тим, як зазначають експерти, перспективи такого об’єднання наразі видаються доволі невизначеними. Однією з головних перешкод на його шляху можуть стати амбіції лідерів політичних сил.

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За словами Міхеїла Саакашвілі, є підстави сподіватися, що вже найближчим часом буде знайдено формулу, завдяки якій можна створити велике політичне об’єднання. Зокрема, йдеться про очолюваний ним «Рух нових сил», а також партії «Хвиля», «Демократичний альянс» та «Воля». З огляду на риторику лідерів названих партій, в разі їхнього об’єднання, нова політична сила виступатиме під опозиційними, антикорупційними та антиолігархічними гаслами.

«Люди повинні об’єднатися і в межах однієї сили конкурувати один з одним», – зауважив Міхеїл Саакашвілі.

Робота із незавершеним результатом

Останнім часом Міхеїл Саакашвілі провів низку зустрічей та спільних заходів із відомими опозиційними політиками. Між тим, один із них, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, в інтерв’ю Радіо Свобода висловився про перспективи такого об’єднання доволі невизначено.

Ця робота проводиться. Я не можу зараз говорити про якийсь завершений результат. Коли він буде, відразу дізнаєтеся

«Ми проводимо зараз консультації, переговори з політичними силами, близькими нам за цінностями, за устремліннями. Серед них – і «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі, й «Самопоміч» Андрія Садового, й «Демальянс» Василя Гацька. Так, ця робота проводиться. Я не можу зараз говорити про якийсь завершений результат. Коли він буде, відразу дізнаєтеся. Але я вважаю, що протистояти такій нахабній, злодійкуватій владі можна тільки об’єднавши зусилля», – каже він.

Коментуючи ситуацію, експерти зазначають, що однією з головних перешкод для широкого політичного об’єднання можуть стати амбіції політичних лідерів.

Кожен із цих лідерів хоче контролювати майбутню фракцію і мати там якщо не контрольний, то блокуючий пакет депутатських мандатів

«Ключове питання: навколо кого об’єднуватися? І тут справа не в місці в списку. Кожен із цих лідерів хоче контролювати майбутню фракцію і мати там якщо не контрольний, то блокуючий пакет депутатських мандатів. Тож, усі нібито за об’єднання, але кожен хоче об’єднувати навколо себе, а не лягати під когось іншого», – каже директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

Лідерство проти колегіальності

Нещодавно про об’єднання заявили представники націоналістичних сил: партії «Свобода», «Національний корпус» та «Правий сектор». Проте в даному випадку йдеться радше про координацію спільних дій, ніж про створення єдиної політичної сили. Такий формат співпраці, а не створення об’єднаної партії, видається більш імовірним і для «антикорупційної опозиції».

«Формат, який використали націоналісти, цілком може бути задіяний і в цьому об’єднані, яке просувають Саакашвілі та інші. Але, на відміну від націоналістів, тут більше амбітних політичних сил, які претендують самостійно пройти в парламент і не хочуть жертвувати своїм брендом», – зазначає Володимир Фесенко.

Політичний експерт Михайло Басараб вважає основною проблемою для створення широкого об’єднання демократичної опозиції те, що Міхеїл Саакашвілі та лідери інших вищеназваних політичних сил по-різному уявляють собі принципи, на яких має працювати новостворене об’єднання.

Думаю, що проблема якраз у характері Саакашвілі – в його лідерських амбіціях. Це, мабуть, відштовхує багатьох його потенційних соратників

«Думаю, що проблема якраз у характері Саакашвілі – в його лідерських амбіціях. Це, мабуть, відштовхує багатьох його потенційних соратників – намагання Саакашвілі бути одноосібним лідером. Якщо зараз подивитися на те середовище, в якому він намагається створити об’єднану партію, воно якраз тяжіє до колегіальності – до управління через колегіальні органи і демократичні процедури», – наголошує Михайло Басараб.

Чи будуть дострокові вибори?

За словами експертів, перспективи об’єднання політичних сил у значній мірі залежать від того чи будуть в Україні найближчим часом дострокові парламентські вибори. За умов, коли політична система залишається доволі нестабільною, а соціально-економічна ситуація дуже складною, виключати можливість проведення дострокових виборів не можна.

Проте Міхеїл Саакашвілі запевняє, що «в Україні події будуть розвиватися дуже швидко, і в цьому році... все закінчиться виборами». Натомість експерти, більш стримані в прогнозах. Вони, хоча й не виключають такої можливості, все-таки вважають дострокові вибори не найбільш вірогідним сценарієм подальшого розвитку політичної ситуації в Україні.

Вперше про намір створити нове політичне об’єднання Міхеїл Саакашвілі заявив наприкінці 2015 року, коли ініціював створення антикорупційного руху «За очищення».