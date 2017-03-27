Танці, тату і пілатес. Як працюють «представництва» угруповання «ДНР» у Європі?

Хоч тушкою, хоч опудалом донбаські бойовики хочуть потрапити... в Європу! Цього тижня відкрили «представницький центр» і не де-небудь, а в столиці Греції – Афінах. Взагалі це не складно – зняти офіс, оформити його, запросити гостей на фуршет з нагоди... Втім, офіційна влада країни відразу нагадала, де народжувалися ті самі давньогрецькі міфи. І остання подія – слабкий відгомін колишньої слави циклопа й медузи Горгони. Про ще один міф, тепер уже з донбаським колоритом розповість «Донбас.Реалії».

Ошатні гості, кілька відеокамер, дві пляшки шампанського і місцевий священник. Організатори зробили все, щоб надати цьому заходу ваги. І хоч «представництво» угруповання «ДНР» в Афінах вмістилося в одній невеликій кімнаті, сюди навіть примудрилися привезти селебріті з Москви – запеклого шанувальника «русского мира» Олександра Ф. Скляра.



«Плевать нам на твой бизнес, слышишь, мистер,

Плевать нам на «Мистрали» и Гольфстрим.

За всё, что пели нам «Агата Кристи»,

Мы возьмём Манхэттен,

а потом – Берлин», – це фрагмент однієї з його пісень.

Але родзинкою програми того вечора стала не російська зірка. А місцева – грецька. У Андреаса Заферіса – безліч регалій. Він і журналіст, і керівник культурного центру «Федір Достоєвський» в Афінах, і член організації «Врятуй Донбас», «професор» «Горлівського інституту іноземних мов» і навіть представник громадської організації «Асоціація греків-біженців з України» – це лише частина його звань.

І ось тепер ще один титул: «президент» «представницького центру» угруповання «ДНР» в Греції.

Крім того, Заферіс встиг відзначитися ще й як «міжнародний спостерігач» на «праймеріз» в окупованому Донецьку. Ніяких порушень тоді він не помітив.

«Тут ми вже п’ять днів. Ми спостерігали за всіма процедурами проведення «праймеріз» і бачили, що ці процедури відкриті й демократичні», – звітував тоді Заферіс.



А ось той же Заферіс – в іншій ролі. У протигазі під стінами українського посольства в Афінах проводить антиукраїнський флешмоб до Дня соборності. Грати на публіку йому не звикати. В інтернеті можна відшукати й інші сценки за його участю.

​Згадати «Гіві» і позайматися пілатесом: як працює «центр» у Греції

У псевдопредставництва угруповання «ДНР» в Греції екстремальний не тільки керівник. Греки, які співчувають бойовикам, прописалися в афінському районі Ексархія. Благополучним його назвати складно.



Це улюблене місце тутешніх анархістів, пояснює грецький журналіст Костас Онісенко. Район небезпечний. І такий вибір для розміщення центру, вважає журналіст, зовсім не випадковий.

«Якщо якимось чином туди заїжджає поліцейська машина, то її атакують. Тому поліція намагається, якщо немає важливої причини, туди не потикатися. Якщо хтось попросить, щоб це місце проконтролювали якісь державні структури, то це буде нелегко», – розповідає журналіст.



У псевдоцентру немає власної будівлі. Тулиться Заферіс з колегами в такому собі місцевому культурному центрі, яка має назву «2510». Городяни його ще називають«вільним простором». І справді, свою діяльність тут нічим не обмежують.

На їхній сторінці у «Фейсбуці» – анонс вечора пам’яті бойовиків «Гіві» і «Моротоли», а вже на наступного дня відвідувачі можуть тут потанцювати на вечірці, зробити татуювання, повчитися акторської майстерності або зайнятися пілатесом.

Це смішно. Тут нічого серйозного немає: потриндіти і розійтися

«Це смішно. Тут нічого серйозного немає. Тут ніякого політичного імпакту немає абсолютно. Будь-яка людина може зібратися в будь-якому приміщенні, потриндіти на будь-яку тему: про метеликів, про каву, про жінок. Потриндіти і розійтися. Ось таке і сталося», – пояснює Костас Онісенко.

«Центр» в Чехії. Як працює зараз?

Це вже третє «представництво» угруповання «ДНР» у країнах Євросоюзу. Перше відкрили ще у вересні 2016- го в Чехії. У місті-побратимі Донецька – Остраві. Тут усе було набагато пафосніше, ніж у Греції. Офіс у красивому старому будинку. На фасаді прапори Чехії та угруповання «ДНР». На стіні красива табличка з назвою. На презентації керівник «центру»​ Нела Лискова розповіла про свої далекосяжні плани.



«Ми плануємо розширити нашу співпрацю і зміцнити відносини між Чеською Республікою та «Донецької народною республікою», – зазначила Лискова.

Від того моменту минуло півроку. Ми вирішили перевірити, що з наміченого здійснилося. Ось тільки в будівлі, де відкривали псевдопредставництво, його і слід прохолов. Прапори зняли, замість красивої таблички – порожнє місце. Всередині теж ніяких ознак суспільно-політичного життя. Запитуємо у місцевих, куди ж поділося «представництво»?

– Добрий день, ми шукаємо «представницький центр» «ДНР», він повинен бути тут.

– Я чула про нього, але зараз його тут немає. Думаю, це була лише формальність.

– А довго він тут перебував?

– Ми приїхали дивитися офіс у листопаді 2016- го, і тут уже було порожньо, – розповіла жінка.



«Життя цього «центру» в інформаційному полі дуже відрізняється від реального. Це, скоріше, віртуальний проект. Я не чув, щоб він якось працював у реальному житті», – каже аналітик організації Kremlinwatch Роман Маца.

У Києві теж є місце для подібного «центру»

Третій подібний фейковий центр відкрили в грудні в італійському Турині. Схема аналогічна: проросійськи налаштовані маргінали реєструють звичайну громадську організацію і дають їй гучну назву. На наступний день представники місцевого Міністерства закордонних справ реагують: мовляв, організація не має офіційного статусу. Це не більше, ніж приватна ініціатива. Але оскільки, згідно з місцевим законодавством, вона нешкідлива, закрити її теж не можуть.

Асоціація зі зв’язків із Ліліпутією чи з Марсом... Як мені пояснили: диваків багато. Чому ми маємо їм забороняти мріяти?

«Ну, приміром, асоціація зі зв’язків із Ліліпутією чи з Марсом, чи з вигаданою країною. Все це можливо. Як мені пояснили в місцевих органах: диваків багато. Чому ми маємо їм забороняти мріяти і розвивати контакти?» – каже надзвичайний і повноважний посол України в Італії Євген Перелигін.



Вікно в Європу хотіли прорубати і бойовики угруповання «ЛНР». Відзначитися в Австрії. Але в останній момент дрібний чиновник муніципалітету у Відні Альфред Альмедер відмовився від пропозиції очолити «організацію».

Бойовики заявляють: їхнє «представництво» в Греції далеко не останнє. Обіцяють: у Європі таких «центрів» буде все більше і більше ... І насправді немає особливих причин, щоб не довіряти цим заявам. Адже, як виявилося, для відкриття такого місця досить зробити красиву табличку, знайти людину, яка б урочисто повісила її на стіну, на якій вона буде красуватися. Відповідна, до речі, є навіть у Києві. Ось вона – паркан навколо Лук’янівського СІЗО. Де, як не тут, розвивати зв’язки з угрупованням «ДНР»?