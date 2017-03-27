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В Северодонецке в течение трех дней (24-26 марта) выступило 9 театров из разных областей Украины. Кроме спектаклей, гости и жители города могли посетить мастер-классы по театральному искусству.

В рамках фестиваля «Східний ExPress» всего было показано 9 спектаклей. Свои постановки представили 3 киевских театра – «Театр переселенца», «Дикий театр» и TanzLaboratorium, северодонецкий «TM Art&Гарт», «Запорожская новая драма», харьковский «Театр 19», «ГаРмИдЕр» из Луцка, а также черниговские – SceneLoft и Theatrum Mundi. По словам Анастасии Вергелес – менеджера проекта «Обличчя міст», в рамках которого проводиться фестиваль, заявок было намного больше, но пригласить всех не получилось.

Получали заявки из Литвы, Нью-Йорка и Беларуси

«32 заявки мы получили до дедлайна, который мы объявили. Еще 5 заявок было после. Получали заявки из Литвы, Нью-Йорка и Беларуси. Эти театры мы не смогли утвердить, так как не могли их привезти. Но мы их утвердили на следующий год. Это тоже хорошие театры», – рассказала Анастасия Вергелес.

Фестиваль стартовал в пятницу вечером с показа спектакля «Иди», который привез киевский «Театр переселенца». По сути, этот спектакль – не постановка, а реальные истории автора и актеров, которых в детстве оставил один из родителей. Герои пытаются понять, почему так произошло?

В день открытия фестиваля была еще одна премьера. «Запорожская новая драма» показала спектакль «Сестра». По словам драматурга театра Анастасии Косодий, это камерное представление двоих актеров. А тема спектакля непосредственно касается жителей востока Украины.

Все мои пьесы связаны с войной

«Там такие актуальные темы, связанные с войной и оккупацией. Об осознании человека этих событий. Все мои пьесы, так или иначе, связаны с войной. Это один из способов задуматься над этим», – рассказала Анастасия Косодий.

«Нужно сделать так, чтобы театр дошел до зрителя» – Богдан Бенюк

Кроме спектаклей, гости и жители Северодонецка имели возможность посетить мастер-классы по театральному искусству. Так, мастер-класс по актерской импровизации проводил народный артист Украины Богдан Бенюк. По его словам, он приехал на фестиваль, чтобы привлечь к нему как можно больше людей.

Театр – это та инстанция, которая очищает душу. Но большое количество людей просто не доходит до него

«Театр – это та инстанция, которая очищает душу. Но большое количество людей просто не доходит до него. Поэтому нужно сделать так, чтобы театр дошел до зрителя. Любыми способами – интересными постановками, знакомыми лицами. Чтобы люди смогли прийти и хотя бы на 2 часа отвлечься от своих ежедневных проблем», – рассказал Богдан Бенюк.

Организаторы надеяться, что театральный фестиваль «Східний ExPress» можно будет сделать ежегодным.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)