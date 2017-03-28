Для когось ця війна – на виживання, хтось на ній заробляє, а хтось – просто грає. Людські трагедії – війни і катастрофи – часто стають «їжею» для розробників комп'ютерних ігор. Зруйновані будинки в Станиці Луганській – вже давно не лише чиясь трагедія, а й декорації для комп'ютерної гри. Можна пограти на боці української армії, а не сподобається – стати бойовиком. Це ж там, на Донбасі, вбивають. А перед комп'ютером – це безпечно. Про тих, хто грає у війну на Донбасі, і тих, хто на цьому заробляє, розповідають «Донбас.Реалії».