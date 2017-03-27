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Запретить въезд Виктору Януковичу на оккупированный Донбасс хочет лидер боевиков Александр Захарченко. Он заявил, что Янукович и сейчас является «легитимным» президентом Украины, однако то, что происходит в группировке «ДНР», его не касается. До этого Захарченко многократно нелестно высказывался в адрес беглого президента. Эксперты считают: причина в том, что Захарченко пытается доказать России свою незаменимость как главарь боевиков. Также причиной таких заявлений может быть перераздел, «национализация» активов и борьба групп Захарченко и Януковича за контроль над ними.

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«С предателями нам не по пути. Наверное, по факту он еще «президент» Украины, но все, что происходит в «ДНР» сейчас, его не касается», – такое заявление сделал Александр Захарченко в адрес Януковича на последнем брифинге в оккупированном Донецке, сообщает Life.ru. Главный сепаратист предложил запретить Виктору Януковичу, Сергею Арбузову, Николаю Азарову и многим другим приближенным президента въезд на подконтрольный «ДНР» Донбасс.

«Если ты президент, то стой с пулеметом на Банковой» – Захарченко

Враждебность к беглому президенту Захарченко демонстрирует не первый раз. Еще в марте прошлого года главарь группировки «ДНР» заявил о «национализации» «Донбасского расчетно-финансового центра», который принадлежал Януковичу. Еще тогда Захарченко обвинил своего земляка в трусости: «Если ты президент, стой с пулеметом на своей Банковой и отстреливайся от «европейцев». Если не стал, не отстрелялся – катайся дальше на машинах».

Захарченко опасается Януковича, поскольку он может стать очередным ставленником Москвы на Донбассе, считает эксперт группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Назначение Кремлем нового главаря, скорее всего, совпадет с незаконными выборами на Донбассе.

Москва рассматривает возможности замены руководства «ЛНР», «ДНР» и одним из вариантов разыгрывается карта «легитимности» Януковича пока как руководителя «ЛНР», «ДНР»

«Москва рассматривает возможности замены руководства «ЛНР», «ДНР» и одним из вариантов такой замены многими экспертами называется введение в строй команды Януковича. Будет разыгрывается карта «легитимности» Януковича как президента Украины. А пока как руководителя «ЛНР», «ДНР», – считает Дмитрий Тымчук.

Такие заявления Захарченко связаны с тем, что сейчас идет борьба за раздел и контроль над вновь отобранной собственностью, считает лидер организации «Майдан закордонных справ» Богдан Яременко. Сергей Курченко – приближенный Януковича, ограничивает деятельность боевиков, осуществляя финансовый и экономический контроль на оккупированной территории. Клан Захарченко стремится доказать, что он может самостоятельно контролировать отобранные украинские активы, считает Богдан Яременко:

Это борьба в гареме Путина за право называться «любимой женой». Новые лидеры оккупированного Донбасса хотели бы оставить «национализированную» собственность за собой. Им приходится постоянно доказывать Кремлю, что только они достойны

«Это борьба в гареме Путина за право называться «любимой женой». Это заявление также можно рассматривать в контексте последней волны «национализации» и перераспределения собственности. Новые лидеры оккупированного Донбасса хотели бы оставить «национализированную» собственность за собой. Им приходится постоянно доказывать Кремлю, что только они достойны».

На данный момент Виктор Янукович находится в России и дает показания в деле о госизмене, которое против него возбудили в Украине. В ГПУ заявили, что обладают неопровержимыми доказательствами, что он просил Россию ввести войска в Украину.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)