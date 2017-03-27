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27 Березень 2017, Київ 19:24
Політика

Боевик Захарченко хочет запретить Януковичу въезд на подконтрольную группировке «ДНР» территорию

Виктор Янукович

Виктор Янукович

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Запретить въезд Виктору Януковичу на оккупированный Донбасс хочет лидер боевиков Александр Захарченко. Он заявил, что Янукович и сейчас является «легитимным» президентом Украины, однако то, что происходит в группировке «ДНР», его не касается. До этого Захарченко многократно нелестно высказывался в адрес беглого президента. Эксперты считают: причина в том, что Захарченко пытается доказать России свою незаменимость как главарь боевиков. Также причиной таких заявлений может быть перераздел, «национализация» активов и борьба групп Захарченко и Януковича за контроль над ними.

«С предателями нам не по пути. Наверное, по факту он еще «президент» Украины, но все, что происходит в «ДНР» сейчас, его не касается», – такое заявление сделал Александр Захарченко в адрес Януковича на последнем брифинге в оккупированном Донецке, сообщает Life.ru. Главный сепаратист предложил запретить Виктору Януковичу, Сергею Арбузову, Николаю Азарову и многим другим приближенным президента въезд на подконтрольный «ДНР» Донбасс.

«Если ты президент, то стой с пулеметом на Банковой» – Захарченко

Враждебность к беглому президенту Захарченко демонстрирует не первый раз. Еще в марте прошлого года главарь группировки «ДНР» заявил о «национализации» «Донбасского расчетно-финансового центра», который принадлежал Януковичу. Еще тогда Захарченко обвинил своего земляка в трусости: «Если ты президент, стой с пулеметом на своей Банковой и отстреливайся от «европейцев». Если не стал, не отстрелялся – катайся дальше на машинах».

Захарченко опасается Януковича, поскольку он может стать очередным ставленником Москвы на Донбассе, считает эксперт группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Назначение Кремлем нового главаря, скорее всего, совпадет с незаконными выборами на Донбассе.

Дмитрий Тымчук

Дмитрий Тымчук

Москва рассматривает возможности замены руководства «ЛНР», «ДНР» и одним из вариантов разыгрывается карта «легитимности» Януковича пока как руководителя «ЛНР», «ДНР»
Дмитрий Тымчук

«Москва рассматривает возможности замены руководства «ЛНР», «ДНР» и одним из вариантов такой замены многими экспертами называется введение в строй команды Януковича. Будет разыгрывается карта «легитимности» Януковича как президента Украины. А пока как руководителя «ЛНР», «ДНР», – считает Дмитрий Тымчук.

Такие заявления Захарченко связаны с тем, что сейчас идет борьба за раздел и контроль над вновь отобранной собственностью, считает лидер организации «Майдан закордонных справ» Богдан Яременко. Сергей Курченко – приближенный Януковича, ограничивает деятельность боевиков, осуществляя финансовый и экономический контроль на оккупированной территории. Клан Захарченко стремится доказать, что он может самостоятельно контролировать отобранные украинские активы, считает Богдан Яременко:

Богдан Яременко

Богдан Яременко

Это борьба в гареме Путина за право называться «любимой женой». Новые лидеры оккупированного Донбасса хотели бы оставить «национализированную» собственность за собой. Им приходится постоянно доказывать Кремлю, что только они достойны
Богдан Яременко

«Это борьба в гареме Путина за право называться «любимой женой». Это заявление также можно рассматривать в контексте последней волны «национализации» и перераспределения собственности. Новые лидеры оккупированного Донбасса хотели бы оставить «национализированную» собственность за собой. Им приходится постоянно доказывать Кремлю, что только они достойны».

На данный момент Виктор Янукович находится в России и дает показания в деле о госизмене, которое против него возбудили в Украине. В ГПУ заявили, что обладают неопровержимыми доказательствами, что он просил Россию ввести войска в Украину.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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