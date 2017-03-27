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Пять офицеров Вооруженных сил Украины погибли в авиакатастрофе под Краматорском. Военный вертолет Ми-2 упал в поле села Малиновка недалеко от местной школы. 27 марта обломки судна и тела погибших эвакуировали. Следствие проводит военная прокуратура.

Военный вертолет Ми-2 потерпел крушение в селе Малиновка, что вблизи Краматорска, в воскресенье днем. По подтвержденной информации, погибли три члена экипажа и два пассажира.

Все пятеро погибших – офицеры Вооруженных Сил Украины

«Установлено, что падение воздушного судна произошло вследствие столкновения с линией электропередач. Все пятеро погибших – офицеры Вооруженных Сил Украины. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших воинов», – заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Ми-2 не нес на себе вооружения и выполнял транспортную функцию. Летел со стороны Бахмута. Возле лесополосы пилот, вероятно, не заметил линии электропередач и врезался в них. Местный рабочий Виталий видел, как машина упала, и сразу побежал на помощь, но спасать уже было некого.

«Я стоял дома, это через две улицы отсюда, вижу, что вертолет начал кувыркаться. Раз поворот, потом ниже поворот, и третий раз, и в землю упал. И я ж побежал. Надо ж помочь людям. Там же люди. Прибегаю, а там части тел отдельно лежали. И у одного пассажира ноги были из кабины высунуты. Хотел выпрыгнуть, наверное, но не успел», – рассказывает мужчина.

В этом месте вертолеты пролетают едва ли не каждый день. И всегда очень низко, жалуются местные жители. Когда огромная машина проносится на высоте в несколько метров, одолевает неописуемый страх.

«Страшно, что зацепится где-то. Очень низко летают. Но, может, так и надо», – говорят они.

Обзорность у Ми-2 достаточно широкая. На 180 градусов видно

Пилоты говорят, что чем ниже летит вертолет или самолет, тем сложнее его сбить с земли. Специалисты Славянского авиационного колледжа говорят, что Ми-2 – надежный вертолет. Для боевого применения он, конечно, не годится, но благодаря своей компактности и обзору часто используется в качестве воздушного штаба. Поэтому не заметить провода на этой машине очень сложно.

«Обзорность у Ми-2 достаточно широкая. На 180 градусов видно, и плюс еще видно в зеркала заднего вида, как в автомобиле, что творится, как ведет себя вертолет в процессе полета», – говорит заведующий отделением Славянского авиационного колледжа Алексей Сулиман.

Обломки упавшего Ми-2 и тела погибших военных эвакуировали с места аварии. Тем временем расследованием причин авиакатастрофы занимаются в военной прокуратуре. Возможно, расшифровка бортовых самописцев поможет установить, почему вертолет потерпел крушение.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)