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27 Березень 2017, Київ 20:51
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Поліція звільнила з полону викраденого посадовця «Укрзалізниці» (відео)

Поліція звільнила з полону викраденого посадовця «Укрзалізниці» (відео)
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Поліція звільнила керівника департаменту електропостачання компанії «Укрзалізниця» Валерія Людмирского, якого з метою отримання викупу в розмірі 10 мільйонів гривень викрали в липні 2016 року. «Сума не піддається жодній логіці. І пов'язати її з професійною діяльністю на «Укрзалізниці» мені вкрай важко», – коментує вимоги викрадачів Людмирський. Він перебував у полоні 8 місяців, його тримали в бункері в селі за 50 кілометрів від Києва. За цей час він жодного разу не виходив на вулицю до моменту звільнення.

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