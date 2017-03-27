Поліція звільнила керівника департаменту електропостачання компанії «Укрзалізниця» Валерія Людмирского, якого з метою отримання викупу в розмірі 10 мільйонів гривень викрали в липні 2016 року. «Сума не піддається жодній логіці. І пов'язати її з професійною діяльністю на «Укрзалізниці» мені вкрай важко», – коментує вимоги викрадачів Людмирський. Він перебував у полоні 8 місяців, його тримали в бункері в селі за 50 кілометрів від Києва. За цей час він жодного разу не виходив на вулицю до моменту звільнення.