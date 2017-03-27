Грузія отримує «безвіз» із ЄС: етапи шляху і відмінності від України

Із вівторка, 28 березня, починає діяти безвізовий режим для громадян Грузії з Європейським союзом. У Грузії вважають, що йдеться про більше, аніж просто безвізові поїздки – йдеться про повернення грузинів у родину європейських народів і важливий етап на шляху до членства в ЄС. Але як Тбілісі вдалося таки «протиснути» візову лібералізацію? І як вдалося випередити Україну на цьому шляху?

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Святковим ґала-концертом на Площі Європи в Тбілісі зустрічає Грузія запровадження безвізового режиму з Європейський союзом. Музика, феєрверки, страви національної кухні і, звичайно, сині прапори Євросоюзу з жовтими зірками. До речі, після концерту на Площі Європи прапори Європи та Грузії вже залишаться висіти на цьому місці. Отримавши безвізовий режим, Грузія концентрується тепер на більшій стратегічній меті – членстві в Євросоюзі.

Підготовка до початку дії «безвізу» тривала повним ходом в аеропортах Тбілісі й Кутаїсі та Батумі. Власне, треба враховувати, де географічно розташована Грузія. Від неї до ЄС далеко, найближчі члени ЄС – Румунія та Болгарія, а до них – ціле Чорне море. Відтак, єдино реальним шляхом сполучення з ЄС є авіаційний транспорт.

Звичайно, Грузія не така велика за населенням, як Україна, і не межує безпосередньо з ЄС. Також економічна ситуація внаслідок сепаратистських конфліктів є нелегкою, є проблема із транспортним сполученням, наявність біженців, а також негаразди у торговельних відносинах із Росією. Тому, мабуть, не варто очікувати масових поїздок грузинів до ЄС.

Але міністр закордонних справ та європейської інтеграції Грузії Міхаїл Джанелідзе звернув увагу на інше – на те, що «безвіз» допоможе трьом категоріям більш мобільних людей в Грузії: студентам, творчим людям та підприємцям.

Ми отримали візову лібералізацію і цей результат піде на користь усім нашим громадянам і надасть нові можливості студентам, артистам, бізнесменам

«Ми отримали візову лібералізацію і цей результат піде на користь усім нашим громадянам і надасть нові можливості студентам, артистам, бізнесменам і, власне, це є найважливішим політичним результатом», – сказав міністр Джанелідзе.

Відтак, кожен громадянин Грузії з 28 березня може відвідувати країни Шенгенської зони на період до 90 днів протягом 180 днів і ці часові рамки не можуть порушуватись.

Як сказав грузинський міністр, головне – не прострочити ці крайні терміни. Власне, для того, аби не було зловживань, ЄС недавно запровадив механізм тимчасової призупинки дії безвізового режиму з третіми країнами.

Вулиці Тбілісі прикрашені національною та європейською символікою на честь «безвізу»:



А що з Абхазією та Південною Осетією?

Цікавий ще один аспект у грузинському «безвізі». Дія його поширюватиметься і на мешканців Абхазії та Південної Осетії, які мають грузинські паспорти. Таких небагато, але такі люди все ж є. Це, до речі, є одним зі слабких місць грузинського «безвізу», бо діставшись ЄС, мешканці окупованих Південної Осетії чи Абхазії, або вигнані звідти, теоретично могли б подати прохання на притулок, що – знову ж таки теоретично! – могло б змусити ЄС до тимчасової зупинки механізму дії «безвізу», якби цифри прохачів були завеликими.

Але це все припущення. Реалія ж така, що Грузія на шляху євроінтеграції зробила колосальний крок, отримавши «безвіз» із Євросоюзом.

Двері Євросоюзу відчинили для Грузії, для громадян Грузії. Це важливе досягнення на нашому шляху європейської інтеграції

«Двері Євросоюзу відчинили для Грузії, для громадян Грузії. Це більше не є просто першим кроком в євроінтеграції. Це важливе досягнення на нашому шляху європейської інтеграції», – каже прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі.

Сам міністр Квірікашвілі в день початку дії безвізового режиму буде в Афінах, де стародавній Акрополь є символом європейської демократії, а після столиці Греції він поїде до Брюсселя в супроводі групи грузинських студентів, яких на летовищі вже не питатимуть про наявність шенгенської візи в паспорті.

Отже, 28 березня – день початку безвізового режиму з ЄС для громадян Грузії. Але йдеться не лише про «безвіз». Як каже Тамар Хулордава, голова парламентського Комітету з євроінтеграції, йдеться про історичне повернення Грузії до Європи.

Цей день є символом того, що Грузія знову посідає своє історичне місце в європейській спільноті

«Рішення є історичним не лише тому, що технічно нашим громадянам буде легше подорожувати до Європи і двері будуть відчиненими для нас. Тут є й важливіша річ. Цей день є символом того, що Грузія знову посідає своє історичне місце в європейській спільноті», – наголошує Хулордава.

Забути про квиток до Москви за 37 рублів

До речі, міністр закордонних справ Грузії Міхаїл Джанелідзе, говорячи про «безвіз», наполягав на важливості підбиття риски під радянським минулим Грузії, в якому, щоправда, був і свій «безвіз».

«Є один приємний спомин серед грузинів про радянські часи – це можливість купити квиток на літак за 37 рублів і полетіти до Москви в будь-який час без перешкод. Маємо зруйнувати це. Маємо зробити так, щоб Європа та європейські столиці були доступними для грузинів також», – заявив глава МЗС Грузії.

Якщо подивитись, як Грузія просувалась до безвізового режиму, то останнім часом були чотири ключові дати:

3 лютого – Європарламент голосує за безвізовий режим для громадян Грузії;

27 лютого – Рада ЄС остаточно затвердила «безвіз» для Грузії;

1 березня – у Брюсселі відбулася церемонія підписання рішення про скасування Євросоюзом віз для громадян Грузії;

8 березня – в Офіційному журналі ЄС це рішення опубліковано.

Відтак, після цієї публікації рівно через 20 днів – із 28 березня 2017 року – «безвіз» для Грузії стає реальністю.

Публікація в Офіційному журналі ЄС рішення про «безвіз»:



Але це вже історія. Проте в цій історії важливим є те, що Грузія виконала умови для отримання безвізового режиму вже понад рік тому і затримки були з боку Брюсселя та 28 країн-членів ЄС. Тобто, це дорога з двостороннім рухом і виконання вимог однією стороною не означає ще швидкого «безвізу».

Мої вітання країні і я сподіваюсь, що багато грузинських громадян скористаються цією нагодою, аби набагато легше подорожувати до Європи

«Я думаю, що Грузія виконала умови ще понад рік тому і, насправді, вони заслуговують на отримання безвізового режиму. Мої вітання країні і я сподіваюсь, що багато грузинських громадян скористаються цією нагодою, аби набагато легше подорожувати до Європи», – каже керівник європейської дипломатії Федеріка Моґеріні.

Твердість Тбілісі в перемовинах із Брюсселем

Але сама Грузія активно наполягала на «безвізі», а її топ-політики були частими візитерами в Брюсселі, Страсбурзі та ключових європейських столицях.

Ось, до речі, як переконував європарламентарів всередині минулого року президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі.

Ми є європейцями за культурою, ми віримо, що правила гри, які встановлені, мають дотримуватися

«Щодо візової лібералізації – дайте мені можливість чітко заявити про мою позицію – ми хочемо стати частиною Євросоюзу і ми хочемо стати частиною європейської сім’ї народів. А причиною цього є те, що ми є європейцями за культурою, але також ми віримо, що правила гри, які встановлені, мають дотримуватися», – сказав президент Грузії.

«Не повинна грузинська справа з безвізовим режимом губитися десь в словесних обговореннях. Це було б несправедливо! Це порушило б повагу до основоположних принципів, яким ми всі віддані», – додав він.

Отже, виконання вимог, наполягання на дотримання правил гри і обіцянок з боку ЄС, наполегливе лобіювання «безвізу» в євроінституціях...

Результат – заява спеціального доповідача Європарламенту щодо візової лібералізації для Грузії та України Марії Ґабріел на адресу громадян Грузії: «Мій месидж дуже чіткий – ласкаво просимо, ми чекаємо на вас!».

До речі, 3 лютого цього року в Європарламенті за грузинський «безвіз» проголосували 552 депутати, а проти було лише 66.

Україна, Грузія і «безвіз»: разом, окремо…

Цікаво також подивитися і на ще один аспект – грузинський «безвіз» то об’єднували, то роз’єднували з українським. Тобто, було десь так – разом, окремо, разом, окремо... Нині грузинський «безвіз» випереджає український десь на два з половиною місяці, але про конкретну дату у випадку з Україною наразі важко говорити.

Відмінність, вочевидь, у розмірах – населення Грузії трохи понад 3,7 мільйона, а України – навіть без анексованого Криму й окупованої частини Донбасу – понад 42 мільйона людей. Стало ясно, що Грузію й Україну розділяють у просуванні до «безвізу» наприкінці минулого року. Тоді добро на грузинський «безвіз» вирішено було дати як тільки-но будуть узгоджені параметри механізму призупинки «безвізу», а для України – коли вже буде ухвалено сам механізм призупинки.

Я справді вірю, що ми можемо узгодити це питання якнайшвидше не лише для Грузії, але також і для України

Але минулого місяця шеф європейської дипломатії Федеріка Моґеріні закликала остаточно врегулювати тему «безвізу» не лише для Грузії, а й для України: «Я справді вірю, що ми можемо узгодити це питання якнайшвидше не лише для Грузії, але також і для України».

А за кілька днів до вступу в дію безвізового режиму для громадян Грузії, в Брюсселі віце-прем’єр уряду України Іванна Климпуш-Цинцадзе привітала Грузію, але нагадала й про очікування України.

«Я дуже рада за грузинських колег і грузинських друзів, що вона врешті зможуть подорожувати без віз. З усією роботою, яку Україна виконала, ми все ще чекаємо на подібне рішення.., яке повинно надати українському народові те, на що він заслуговує», – сказала український урядовець.

Отже, 28 березня в Грузії – історичний день – день вступу в дію безвізового режиму з ЄС. Якщо не знати грузинської мови, але подивитись грузинське телебачення і послухати грузинських політиків, стане ясно, яка тема домінує в Грузії останніми днями – фраза «візова лібералізація» буквально не сходить з екранів.