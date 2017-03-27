ГУАМ: союз із майбутнім чи Лебідь, Щука і Рак

Вже у 2017 році планують запустити зону вільної торгівлі країни-члени Організації за демократію й економічний розвиток, або ГУАМ – Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова. Таких домовленостей досягнули на саміті в Києві. Глави урядів країн-членів ГУАМ збираються вдихнути у союз нову енергію. Але якщо для економічної співпраці експерти бачать потенціал, то щодо геополітичного впливу мають сумніви.
Саміт ГУАМ – перший за 9 років – минув у Києві в атмосфері оптимізму: всі учасники висловлювали вдоволення тим, що організація життєздатна, і сподівання, що співпраця активізується.
Починаємо нову сторінку в історії об’єднання ГУАМ
«Сьогодні ми починаємо з вами нову сторінку в історії об’єднання ГУАМ, – сказав на зустрічі з очільниками урядів Грузії, Азербайджану і Молдови прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. – Тому хочу закликати всіх присутніх взаємодіяти, бути готовими до збільшення нашого торговельного співробітництва та взаємних інвестицій».
За словами прем‘єра, товарообіг із ГУАМ – 1,7 мільярда доларів. За минулий рік він зріс менш ніж на 3 відсотки, чим глава українського уряду не задоволений. Заявляє: може бути більше. З цією метою учасники саміту підтримали запровадження зони вільної торгівлі в рамках ГУАМ вже у 2017 році. Про це йдеться на сайті українського уряду.
Членам ГУАМ варто мислити стратегічніше – Юрчишин
Угода про зону вільної торгівлі, однак, уже підписана. Де-юре вона набула чинності ще у 2003 році, але на практиці відтоді особливо не втілилася. Тепер, як виглядає, сторони хочуть вдихнути у неї друге дихання – підписали низку протоколів і домовилися про визнання деяких митних процедур.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин каже у коментарі Радіо Свобода: сучасність країни визначається її інтегрованістю в економічні мережі. Тому розмови і наміри про розширення зон вільної торгівлі вважає позитивним явищем.
Однак, на думку експерта, країнам ГУАМ треба рухатися ще далі, а саме долучатися до так званого нового Шовкового шляху – транспортного маршруту, який має з’єднати Китай із Євросоюзом.
Один із маршрутів нового Шовкового шляху якраз буде задіювати Азербайджан, Грузію, Україну
«Було б дуже доречно і корисно, якби наміри розширення і посилення зв’язків у рамках ГУАМ чи з іншими країнами на теренах колишньої СНД розглядалися відразу у контексті входження у серйозні інфраструктурні трансконтинентальні проекти. Один із маршрутів нового Шовкового шляху якраз буде задіювати Азербайджан, Грузію, Україну – майже всі країни ГУАМ. Молдова також цілком могла б до цього долучитися», – вважає Василь Юрчишин.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Про такі плани вже говорить глава українського уряду Володимир Гройсман. Він, однак, визнає: для участі в проекті нового Шовкового шляху країнам ГУАМ ще треба попрацювати над транспортною інфраструктурою.
У країн-членів дещо різні порядки денні – Чуря
Політичний оглядач із Молдови Корнел Чуря каже у коментарі Радіо Свобода: у Кишиневі про ГУАМ дещо підзабули. На його думку, реанімувати цю організацію як геополітичного гравця буде вкрай складно.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
В Азербайджану переважають економічні цілі, у Молдови відсутні значні геополітичні амбіції
«Ув’язка цих чотирьох країн досить складна, – зазначає він. – На мій погляд, в усіх чотирьох країн дещо різні порядки денні. В Азербайджану переважають економічні цілі, у Молдови – начебто й прозахідний вектор, але відсутні значні геополітичні амбіції, натомість в України та Грузії амбіції більші. Тут важливе ефективне лідерство, яке задавало б напрямок організації, а також змогло б збалансувати різні інтереси цих чотирьох країн».
На зустрічі у Києві представники країн ГУАМ говорили і на безпекові теми. Нині всі чотири країни об‘єднує участь у територіальних конфліктах, спричинених чи підтримуваних Росією. Глави делегацій на саміті ГУАМ, зокрема, зустрілися з президентом України Петром Порошенком і домовилися об’єднати зусилля у боротьбі з тероризмом і кіберзлочинністю.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ