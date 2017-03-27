Грузини вірять, що «безвіз» – лише перший крок до вступу в ЄС

Із 28 березня, починає діяти безвізовий режим для громадян Грузії з Європейським союзом. Найбільше з безвізового режиму має скористатися молоде покоління Грузії, бо можливість подорожувати без віз – не лише приємність, але і крок до встановлення прямих контактів із бізнес-партнерами, можливість ефективно представити країну на фестивалях, виставках, конкурсах та налагодити студентське партнерство, а значить – будувати нову Грузію на підґрунті європейських цінностей, наголошують у Тбілісі. Про те, наскільки важливим є безвізовий режим з Європейським союзом, ми говоримо з директором Грузинської редакції Радіо Свобода Давидом Какабадзе.

Символічно це має велике значення для Грузії, визнання того, що реформи дають результат

– Символічно це має велике значення для Грузії, визнання того, що реформи дають результат, що ефективність цих реформ не ставиться під сумнів. І я гадаю, і так сприймає його більшість грузинського населення, це є крок до майбутнього членства в ЄС.

А щодо практичної вигоди, то ті бізнесмени, які хотіли налагодити зв’язки із Заходом, то вони і раніше мали можливість їздити до Європи. Але зараз, без цього бюрократичного бар’єру, звичайно, це буде простіше зробити.

Важливою буде можливість поїхати до європейських країн молодим грузинам, особливо тим, хто сидить у соціальних мережах і споживає антиєвропейську пропаганду

Але, на мою думку, важливою буде можливість поїхати до європейських країн молодим грузинам, особливо тим, хто сидить у соціальних мережах і споживає антиєвропейську пропаганду про те, що європейці втратили свої традиції, мораль, що для того, щоб потрапити в ЄС, потрібно позбутися власних традицій, національних, релігійних, родинних, що потрібно бути ледь не гомосексуалом. Це може смішно виглядає, але в соцмережах є таких коментарів багато, і я не впевнений, що всі вони є від тролів.

Молодому поколінню буде варто на Європу подивитися власними очима і зрозуміти, що Європа – це передусім європейські цінності

Тож, на мою думку, молодому поколінню буде варто на Європу подивитися власними очима і зрозуміти, що Європа – це передусім європейські цінності, і вони тут ще живі, незважаючи на те, що про це пише пропаганда. Тож цей безвізовий режим надасть більшій кількості людей можливість у цьому переконатися.

– Грузія – небагата країна, а європейські країни не межують з нею. Для кого поїздки до європейських країн є актуальними?

– В економічному сенсі? Ми якраз сьогодні проводили опитування на вулицях Тбілісі і деякі люди дійсно так відреагували, що для них це не актуально, бо це був немолодий чоловік, і грошей на подорожі в нього немає.

Після того, як лоукостери відкрили рейси в аеропорт Кутаїсі, який досі був маленьким провінційним летовищем, звідти можна літати до десяти різних країн

Але з іншого боку, повертаючись до тих же ж студентів, можу сказати, що після того, як лоукостери відкрили рейси в аеропорт Кутаїсі, який досі був маленьким провінційним летовищем, звідти можна літати до десяти різних країн. Серед них є Україна, але і нестоличні аеропорти в Італії, і є й угорський Будапешт. Тобто, якщо скористатися можливістю і купити квиток заздалегідь, то за кілька десятків євро можна полетіти до європейської країни. А ночувати молоді люди можуть і не в найкомфортніших умовах, для них це не проблема. Для них, думаю, це добра можливість.

– Ми бачили на прикладі Молдови, що багато мешканців невизнаного сепаратистського регіону Придністров’я стали звертатися за паспортом Молдови для того, щоб могти подорожувати до Європи, після того, як Молдова отримала безвізовий режим 2 роки тому. Чи Ви очікуєте, що щось подібне може відбутися з жителями Абхазії та Південної Осетії?

Уряд Грузії наполягає на тому, що цей безвізовий режим є чинний для всіх громадян Грузії, включно з населенням Абхазії та Південної Осетії

– Поки про це важко судити. Уряд Грузії наполягає на тому, що цей безвізовий режим є чинний для всіх громадян Грузії, включно з населенням Абхазії та Південної Осетії, незалежно від їхніх політичних переконань. Але в цих регіонах офіційно цього не хочуть чути, за винятком, хіба що жителів Гальського району, де компактно живуть етнічні грузини.

Люди, які живуть у сепаратистських регіонах зараз, подорожувати на Захід не можуть. Ну, хіба би в них було інше громадянство. Але навіть з російським громадянством їм всюди потрібні візи

Бо люди, які живуть у сепаратистських регіонах зараз, подорожувати на Захід не можуть. Ну, хіба би в них було інше громадянство. Але навіть з російським громадянством їм всюди потрібні візи. Тому я не виключаю, що незважаючи на негативне ставлення до цього лідерів цих сепаратистських регіонів, їхні мешканці все ж поступово почнуть цим користуватися.

– Раніше, перед війною з Росією саме ця країна була місцем найбільшого закордонного туризму для грузин, наскільки змінилася ситуація після запровадження віз Росією?

Російську візу грузинам не так легко отримати. Між двома країнами немає дипломатичних відносин

– Обмін між людьми відбувається, але не так активно, як це було раніше, і здебільшого в односторонньому порядку. Росіянам для того, щоб приїхати до Грузії, віза не потрібна, а от російську візу грузинам не так легко отримати. Між двома країнами немає дипломатичних відносин. Візовими питаннями для грузин опікується Швейцарія, тобто за російськими візами грузинським громадянам потрібно звертатися у швейцарське посольство, де вони мають отримати візу.

– Деякі експерти говорять, що очікування грузин, що безвізовий режим є лише першим кроком до вступу до ЄС, насправді є контпродуктивним. Адже ніхто в Європейському союзі на Грузію не чекає, а прапори ЄС розвішані на державних установах та вулицях міст, як це робив ще Міхеїл Саакашвілі, підігріваючи очікування грузинів, що їх вже ось-ось приймуть до ЄС. Чи Ви не спостерігаєте розчарування серед грузинів?

Членство в НАТО грузинам обіцяють з часу Бухарестського саміту 2008 року, коли було сказано, що Україна і Грузія будуть членами НАТО

– Серед певної частини таке розчарування спостерігається, бо скільки ж можна чекати. Але мені здається, ці очікування більше пов’язані зі вступом до НАТО, ніж до Європейського союзу. Бо дійсно, ніхто не обіцяв, що Грузія стане членом ЄС, а от членство в НАТО грузинам обіцяють з часу Бухарестського саміту 2008 року, коли було сказано, що Україна і Грузія будуть членами НАТО. І це дійсно не лише призводить до розчарування, але і ллє воду на млин тих, – і особливо активно цю тезу підтримує російська пропаганда, – хто каже, що Грузію ніколи не візьмуть до НАТО. Бо цю обіцянку продовжують повторювати, але конкретних кроків до її здійснення не роблять.