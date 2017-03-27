«Гради» бойовиків залишили вдову із дитиною без родинного будинку

26 березня близько півдня реактивні снаряди «Град» майже влучили в два будинки в старій частині Авдіївки. Без даху залишилося п’ять мирних мешканців. Серед них – вдова з дитиною. Всього 25-26 березня артилерія російсько-сепаратистських сил пошкодила в Авдіївці два десятки домівок. Отримати на їхнє відновлення бюджетні кошти поки неможливо.

Мешканка Авдіївки на ім’я Анна виховує семирічну доньку Катю. Цього вересня дитина має піти до школи. Зараз вони живуть разом із матір’ю Анни в новій частині міста. Їхній родинний будинок розташовано занадто близько до лінії фронту – 2-3 кілометри від відомої «промзони». Домівка потерпала від пострілів ще в перший рік війни, але пошкодження були невеликі.

«До цього лише вікно одного разу було вибито осколком. Тоді був ще живий Сергій (чоловік Анни – ред.), він його якось відремонтував і все. Він називав цей дім – мій родинний маєток. Домівку ще його дід будував», – розповідає Анна.

Чоловік помер два роки тому і Анна не захотіла залишатися в старій домівці одна із маленькою дитиною. Тим більше , що поступово бої в районі Авдіївки ставали все запеклішими. Жінка переїхала до свої батьків, які мають квартиру в новій частині міста.

Думала, як все закінчиться, то повернемось додому. А зараз нам повертатися немає куди

«Думала, як все закінчиться, то повернемось додому. А зараз нам повертатися немає куди», – підсумовує вона, ледве стримуючи сльози. «Град» влучив в передню частину домівки, але від вибухової хвилі навіть поповзли стіни. Шпалери із ведмедиками в дитячій кімнаті потріскалися, крізь тріщини можна побачити цегляну кладку. Пошкодила хвиля і кілька будинків поруч.

Як розповіли Радіо Свобода фахівці у військово-цивільної адміністрації, багато домівок в Авдіївці зроблені з традиційної глино-солом’яної цегли. Вона дешева, проста у виготовлені і ефективно утримує тепло всередині будівлі. Але, якщо порушити герметичність стіни, така цегла одразу вбирає вологу і доволі швидко обрушується.

Анна говорить, що не знає, чи буде відновлювати будинок. Навіть якщо б вона захотіла, то не змогла б залишити матір – два місяці тому від раку помер її батько і тепер вони живуть втрьох.

З будинку, куди влучив снаряд, усі якраз вийшли

Ще одна серйозна жертва «Градів» – відносно новий, двадцятирічний будинок на вулиці Бєлінського. Він розташований на кілька кілометрів далі від «промзони» і там досі жили люди – чоловік із дружиною та дитиною.

Одного разу, ще давно, біля дому впав осколок, але майже не пошкодив будівлю. Цього разу «Град» влучив прямо у вітальню, говорить батько власника, Валентин Грідін. На щастя, вдома нікого не було – це була неділя, і родина пішла в центр Авдіївки у справах.

Григорія радують ікони, які пережили обстріл «Градів» – вони стояли в кутку кімнати, вони справді зовсім не побиті осколками. Їх він показує і нам, і показував чеським журналістам, які приїжджали до нього раніше.

Всього від обстрілів Авдіївки з боку російсько-сепаратистських сил від початку війни постраждало близько 900 домівок. Пошкодження різні – деякі зруйновані вщент, деякі – ще будуть стояти. Більше від третини пошкоджених будівель зазнали руйнувань за останні півроку від обстрілів артилерії великих калібрів.

У військово-цивільній адміністрації кажуть, що ремонтувати пошкоджені домівки за бюджетні кошти вони не можуть – закон про матеріальні компенсації громадянам, які постраждали від війни, вже є, але процедура виплат ще не запроваджена. Єдине, чим може допомогти місцева влада, – це будівельні матеріали. І то лише, якщо їх потрібно небагато, і якщо вони є в розпорядженні.

Деяким мешканцям допомагають міжнародні гуманітарні організації, проте на відновлення домівок в найгарячіших районах Авдіївки кошти не виділяють, наголошують у керівництві адміністрації, тому що побоюються повторного зруйнування.