За купівлю добрива з Росії відкат чиновників становить 50 мільйонів доларів на рік (огляд преси)

Україна вирішила таки знищити власну хімічну промисловість, пише газета «Україна молода». Щонайменше три заводи, якi вже зупинили виробництво, найближчим часом закриються взагалi, без роботи залишаться тисячі працівників. На виробництві азотних добрив, яке свого часу працювало на експорт і забезпечувало країну валютою, а потім обслуговувало українських аграріїв, влада вирішила поставити хрест. Чиновники ініціювали перехід українського АПК на імпортну продукцію, виготовлену... в Росії. Видання інформує, що за роки війни Україна заплатила за російські добрива 550 мільйонів доларів. При цьому, як стверджує газета, відкат чиновників становить 50 мільйонів доларів за рік. Як наслідок країна втрачає свою хімічну промисловість, а на черзі – й АПК. Заголовок статті – «Усе для ворога: Україна втрачає свою хімпромисловість через закупи добрив в Росії».

Із завершенням земельної реформи капіталізація української економіки зросте до понад 500 мільярдів доларів, – переконує «Газета по-українськи». Тоді за короткий період можуть з’явитися три мільйони робочих місць. Однак, як стверджує експерт видання, замість чіткої дорожньої карти завершення земельної реформи українцям вкотре пропонують темні лабіринти, в яких зручно проводити махінації. Як їх уникнути, аналізує «Газета по-українськи».

Газета «День» пише, що сьогодні Олексій Навальний може почуватися переможцем. Лише в центрі Москви організований за його закликом несанкціонований мітинг протесту проти корупції зібрав, за оцінками незалежних спостерігачів, щонайменше 20 тисяч осіб. Із часів Болотної площі таких масових опозиційних акцій у Москві ще не було. Експерт видання наголошує, що не важливо, за що або проти чого виступили демонстранти, важливо, що виросло покоління, яке вимагає змін.

За останні 10 років були вбиті або загинули за дивних обставин п’ятеро росіян, які виступали проти політики Володимира Путіна, нагадує «Газета по-українськи». Журналістку Анну Політковську застрелили в Москві. Підполковника спецслужб Олександра Литвиненка отруїли у Лондоні. Юрист Сергій Магнітський помер у слідчому ізоляторі в Москві. Олігарха Бориса Березовського знайшли мертвим на підлозі ванної кімнати. Одного з лідерів опозиції, колишнього віце-прем’єра Бориса Нємцова застрелили в центрі Москви. Про те, як розслідуються їхні справи і кому вони найбільше заважали, газета розповідає в статті «Противників Путіна вбивають».