Свобода слова для російських журналістів в країнах Балтії

Інформаційна війна, яку веде Росія у світі, нині є предметом прискіпливої уваги США та інших країн Заходу. Експерти зазначають, що одночасно з активними інформаційними кампаніями на Заході, Кремль також зачистив інформаційний простір своєї країни від альтернативних голосів. Чимало російських журналістів були змушені переїхати до країн Балтії.

Це редакція російськомовного інтернет-видання «Медуза». Щоб уникнути кремлівської цензури, група російських журналістів переїхала до латвійської столиці.

«Пропаганда створює викривлену реальність, а ми хочемо надавати нашим читачам інформацію про дійсну реальність», – каже засновниця видання «Медуза» Галина Тимченко.

Надавати прихисток для незалежних російських медіа і тимчасово припинити на своїй території мовлення російських державних ЗМІ – ось відповідь балтійських країн на кремлівську пропаганду, кажуть місцеві посадовці.

Російські журналісти певним чином допомагають боротися із пропагандою

«Російські журналісти, які залишили Москву, Санкт-Петербург, які виїхали з інших міст Росії, заснували тут свої власні медіа – певним чином теж допомагають боротися із цією пропагандою», – наголошує міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінчевіч.

Цільова аудиторія «Медузи» – молоді, інтернет-активні росіяни, які, на відміну від 80% своїх співгромадян, ще не підчеплені на гачок державного телебачення.

«У цих людей є більше шансів побачити іншу Росію – без нинішньої влади, нинішнього президента. Тому ми маємо інвестувати всі наші ресурси у таку аудиторію», – зазначає головний редактор видання «Медуза» Іван Колпаков.

Щоб висвітлювати абсурдність і корумпованість політиків, видання вдається до гумору.

Ми намагаємось знову зробити новини цікавими, важливими для російських глядачів

«Головне – ми намагаємось знову зробити новини цікавими, важливими для російських глядачів», – наголошує Іван Колпаков.

Сатира – головна зброя і нового литовського комедійного шоу російською мовою. Його назву «Тримайтесь там» запозичили з відомої фрази російського прем’єра Дмитра Медведєва: «Грошей немає, та ви тримайтесь там!».

«Ми черпаємо натхнення з наших улюблених програм Джона Олівера, Джона Стюарта і Стівена Колберта», – розповідає Андріус Тапінас, ведучий програми «Laikykytes Ten».

В самій Росії заради власного здоров’я небажано сильно, та навіть трішки, критикувати уряд

Програма виходить онлайн та фінансується із пожертв глядачів. Вона висміює кремлівську верхівку і діри у російській пропаганді.

«Ми висміюємо російських політиків і уряд. Це доволі невільний ринок. Адже в самій Росії заради власного здоров’я небажано сильно, та навіть трішки, критикувати уряд», – додає Андріус Тапінас.

Як і журналісти «Медузи», Тапінас звертається до молодого покоління росіян, які шукають інформацію онлайн, ситі по горло російськими політиками і хочуть добре посміятися.