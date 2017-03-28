Проти незгодних в окупованому Криму застосовують каральну психіатрію (світова преса)

В міжнародній пресі є публікації про повернення старої радянської практики використання каральної психіатрії проти незгодних – нині йдеться про кримськотатарських активістів, які не згодні з анексією півострова Росією. Також пишуть про планований на наступний місяць візит президента Чехії Мілоша Земана до Вашингтона і що його зустріч з Дональдом Трампом «гратиме на руку Путіну в Україні». Також є статті про спростовування німецьким урядом інформації, що йому нібито Трамп виставив рахунок за безпекові гарантії, які Німеччина має як член НАТО.

Британська газета The Guardian вміщує статтю про те, що російська влада в анексованому Криму кидає кримських татар до психіатричних лікарень.

Посилаючись на активістів захисту прав людини, часопис каже, що від моменту анексії в 2014 році багато політично-активних кримських татар було затримано і запроторено до старих психлікарень.

Багато кримських татар, які виступають проти російської окупації півострова, були заарештовані, піддані тортурам та переведені до психлікарень, каже Роберт ван Ворен, активіст захисту прав людини з Нідерландів.

«Кількість таких випадків значно збільшилась за останні кілька років – зокрема, це стосується кримських татар та українських активістів, які виступають проти анексії Росією (Криму)», – сказав ван Ворен виданню.

А відомий кримськотатарський адвокат Еміль Курбедінов сказав газеті, що між груднем та березнем десятьох кримських активістів було насильно запроторено до психлікарні в Криму. Чотирьох з них там і залишили, а шістьох перевели згодом до в’язниці.

Як каже Курбедінов, кримські активісти перебувають в жахливих умовах в психіатричних лікарнях. «Дехто перебуває в повній ізоляції і їм не дають змогу на найпотрібніші речі, наприклад, сходити в туалет. Декого помістили в кімнати з багатьма людьми, які страждають від сильних психічних розладів», – каже адвокат.

Як повідомив виданню Курбедінов, активістів постійно допитують щодо їхнього стосунку до «екстремізму», а також поглядів щодо влади. Їм також не дозволено мати контакти з родинами або зустрічатися з адвокатами сам-на-сам без того, щоб не був присутній при цьому хтось з наглядачів. «Все це є порушенням міжнародних норм», – каже адвокат газеті.

Всіх цих кримських активістів заарештували через підозри в зв’язках з «Хізб ут-Тахрір», яка в Росії визнана терористичною організацією.

Видання, посилаючись на Харківську правозахисну групу, каже, що немає доказів, які б свідчили про причетність тієї організації до тероризму або ж зв’язків кинутих до психлікарень людей з «Хізб ут-Тахрір».

Як інформують харківські правозахисники, ще 19 кримських активістів нині затримані і їх звинувачують у зв’язках з організацією «Хізб ут-Тахрір».

Як пише газета, в останні десятиліття існування колишнього СРСР, психіатрія систематично використовувалась для покарання дисидентів. Під владою нинішнього президент Росії Володимира Путіна знову з’явились справи з використанням каральної психіатрії, а відтак багато хто вважає, що практика радянських часів була поновлена, зазначає видання.

Американське інтернет-видання Daily Caller пише, що планований на квітень візит чеського президента Мілоша Земана до Вашингтона і його зустріч Білому домі з президентом США Дональдом Трампом «допоможе Путіну в Україні».

«Земан хоче організувати зустріч між Трампом і Путіним, що не дивує, адже газета The Washington Post назвала Земана віртуальним речником Путіна в 2014 році», – читаємо в статті.

Російська пропаганда вже широко пише про цей візит і Земан часто є зіркою в російських ЗМІ, адже підтримує політику Путіна. «Він навіть одіозно підтримав російське твердження, що в Києві правлять «фашисти», але Трамп, як виглядає, на це не зважає», – пише видання.

Земан заперечував російську військову присутність в Україні і підтримував заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який прикривав російське військове вторгнення в Україну твердженнями про «громадянську війну» в ній. «Він навіть пропонував «фінляндизацію» України, маючи на увазі, що українська оборонна та зовнішня політика мають підпорядковуватись Москві», – зазначає видання.

Земан також опонував європейській фінансовій допомозі Україні і заявляв, що Крим є «частиною Росії» і не може бути повернутий Україні, а також закликав до скасування західних санкцій проти Росії, читаємо в статті.

Брюссельське видання Politico.eu пише, що німецький уряд не отримував «платіжки» від президента США Дональда Трампа за перебування Німеччини під безпековою парасолькою НАТО.

«Немає в НАТО боргового рахунку», – сказав речник німецького уряду.

Він додав, що німецький уряд раніше цього тижня заперечив повідомлення ЗМІ, що президент Трамп нібито виставив канцлеру Анґелі Меркель рахунок за безпекові гарантії під час недавнього її візиту до Вашингтона.

«Повідомлення, що президент Трамп виставив федеральному канцлеру такий собі рахунок з конкретною сумою в мільярди доларів не є правдивими», – сказав речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Раніше газета Тhe Sunday Times написала, що рахунок на понад 300 мільярдів доларів Трамп передав Меркель і що ці гроші нібито Німеччина винна НАТО.

Після зустрічі з Меркель в середині березня Трамп написав в Твіттері, що Німеччина винна «значні суми грошей» НАТО та США і що гроші «мають бути сплачені за потужну, дуже дорогу оборону, яку надають Німеччині».

Politico зауважує, що від усіх членів НАТО вимагають витрачати на оборону цілі два відсотки річного ВВП, і що Німеччина збільшує військові видатки, але все ще значно не дотягує до двовідсоткового показника.