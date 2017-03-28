У Краснодарському краї Росії невідомі скоїли напад на кореспондентів Радіо Свобода Сергія Хазова-Кассіа та Андрія Костянова. Це сталося вранці у вівторок біля входу в готель, де зупинились журналісти. Про це вони повідомили на сторінці у Facebook. «Приїхали знімати фермерський марш, якого немає. Прямо біля готелю налетіли молодчики в масках, побили – газові балончики, ось це все. Комп'ютер, камера і рюкзак з Буенос Айреса пішли з ними», – повідомив Хазов-Кассіа. (Відео Російської служби Радіо Свобода через Skype)