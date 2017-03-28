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Верховная Рада Украины может разрешить переселенцам принимать участие в местных выборах и избирать народных депутатов в мажоритарных округах. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте. Согласно ему, принять участие в волеизъявлении по месту фактического проживания, а не по прописке, люди смогут, подав заявление в органы реестра избирателей. Однако похожие законопроекты ранее уже регистрировались в стенах парламента. Но поддержки среди депутатов эти документы тогда не нашли. Сейчас же, считают эксперты, ситуация может измениться. Ждут этого и сами переселенцы.

Переселенец из Луганска Евгений Назаров почти 3 года живет в Северодонецке. Он здесь работает, платит налоги, участвует в общественной жизни города. Считает себя полноценным членом общины и не понимает, почему до сих пор не имеет права принимать участия в местных выборах. По его словам, это дискриминация по отношению к переселенцам.

Для чего это делается? Чтобы мы себя недолюдьми чувствовали?

«Я не считаю себя не членом общины, на территории которой я живу уже 3 года. Тогда постройте для нас гетто. И мы на территории гетто будем выбирать себе Раду. Верховная Рада гетто! Со своими законами… Для чего это делается? Чтобы мы себя недолюдьми чувствовали?», – возмущается Евгений Назаров.

Измениться ситуация может в этом году. В парламенте зарегистрирован законопроект «О возобновлении избирательных прав внутренне перемещенных лиц». Как рассказала народный депутат Украины от фракции БПП Светлана Залищук, если депутаты проголосуют за этот документ, то переселенцы, по желанию, смогут подавать свои документы в территориальные реестры избирателей, чтобы принимать участие в волеизъявлении по фактическому месту проживания, а не по прописке.

Избиратель может менять избирательный адрес путем мотивированного обращения

«Избиратель может менять избирательный адрес путем так называемого мотивированного обращения. Он обращается в органы ведения реестра и предоставляет такое письмо. Также закон предусматривает документы, которые должен предоставить человек, чтобы подтвердить свое временное место жительства. И таким образом он сможет принять участие в местных выборах», – рассказала Светлана Залищук.

Подобные законопроекты появляются в стенах парламента не впервые. Еще в 2015 году в преддверии местных выборов сразу несколько политических сил подавали свои проекты, в которых предлагали дать возможность переселенцам проголосовать. Но эти документы даже не прошли парламентские профильные комитеты. Многие депутаты были против, так как считали, что это может привести к массовым фальсификациям.

Нужно решать проблему с голосованием переселенцев – Айвазовская

Сейчас же, по мнению представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, координатора избирательных программ гражданской сети «Опора» Ольги Айвазовской, такие аргументы больше работать не смогут. По ее словам, в новом законопроекте предусмотрены все риски и определены меры предосторожности.

Срок подачи заявления заканчивается через 5 дней после объявления любых выборов

«Этот законопроект устанавливает нормы, которые касаются невозможности злоупотреблять этим правом. В частности, срок подачи заявления заканчивается через 5 дней после объявления любых выборов. В частности, речь идет о местных выборах. И в течение 180 дней гражданин не может обратиться повторно. Также есть нормы, которые касаются невозможности автоматического включения в государственный реестр по месту фактического пребывания. Эти нормы являются достаточными», – рассказала Ольга Айвазовская.

Кроме этого, по словам Ольги Айвазовской, в 2015 году многие депутаты считали, что вскоре могут состояться выборы в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. И проблема с избирательными правами переселенцев разрешится. Сейчас же ситуация иная. Перспектив провести выборы в ОРДЛО очень мало, а решать вопрос с волеизъявлением переселенцев все же нужно.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)