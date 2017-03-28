«Карлос Шакал» отримав третій довічний термін за напад у Парижі у 1974-му

Суд у Франції 28 березня засудив до чергового довічного терміну міжнародного терориста Ілліча Раміреса Санчеза на прізвисько «Карлос Шакал».

67-річний венесуелець отримав третій термін за організацію вибуху у паризькому магазині у 1974 році, жертвами якого стали двоє людей.

Наразі Ілліч Рамірес Санчез відбуває у французькій в’язниці два довічних терміни за вбивство трьох людей у 1975 році і низку нападів у потягах і на залізничній станції у 1982-83 роках, у результаті яких загинули 11 людей, 150 були поранені.

«Карлоса Шакала» затримали у 1994 році у Судані і видали Франції.

У 2011 році його довічно засудили за чотири підриви бомб на території Франції, у результаті яких 11 осіб загинули, понад 100 були поранені. Тоді він вже відбував довічний термін за вбивство двох агентів французької секретної служби і одного ймовірного інформатора у 1975 році.

Ілліч Рамірес Санчез не визнав себе винним.