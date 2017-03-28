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28 Березень 2017, Київ 22:23
Політика

Иловайских школьников призвали быть достойными «героя» группировки «ДНР» «Гиви»

Похороны сепаратиста Михаила Толстых по кличке «Гиви». Донецк, 10 февраля 2017 года

Похороны сепаратиста Михаила Толстых по кличке «Гиви». Донецк, 10 февраля 2017 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Погибшему боевику группировки «ДНР» Михаилу Толстых («Гиви») открыли мемориальную табличку на здании общеобразовательной школы в Иловайске. Эксперты говорят, что так боевики готовят новых бойцов в свои ряды. Однако противостоять такой пропаганде можно и нужно.

«Этот человек положил свою жизнь за нашу «республику», за нашу честь, свободу, за нашу жизнь. Слава героям «Донецкой народной республики», их подвиг бессмертен» – такие слова прозвучали на открытии мемориальной таблички убитому боевику Михаилу Толстых, более известному под позывным «Гиви».

В Иловайской школе №12 открыли памятную доску члену группировки «ДНР». Перед учениками выступили «депутаты» и мать погибшего боевика Нина Толстых, призвавшая школьников быть достойными памяти «Гиви». «Я хочу, ребята, вам пожелать, чтоб вы были достойны своего «героя», который висит над вашей школой», – сказала мать «Гиви».

Кроме того, на открытии звучали слова о том, что память о «Гиви» будет вписана золотыми буквами в сердца потомков, ведь Толстых подарил «ДНР» легенду.

Такая пропаганда псевдогероизма негативно скажется на психике детей, говорит детский психолог Марина Брагина. По её словам, проводимые на неподконтрольных территориях уроки «гражданственности» и прививание искаженной истории все дальше ментально отделяет этих детей от Украины.

Психика детей, она, как губка, впитывает все. Дети реально будут верить и поклоняться этим людям
Марина Брагина

«Любому поколению, особенно подрастающему, нужны герои. Из человека, который как-то известен, делают героя. Независимо от того, какие действия он выполнял. А психика детей, она, как губка, впитывает все. Дети реально будут верить и поклоняться этим людям», – говорит Брагина.

Психолог отмечает, что после такой пропаганды, ни факты, ни логические объяснения не смогут переубедить этих детей в закрепленном стереотипе, что «Украина – это враг». И чем дольше будет длиться конфликт, тем сложнее будет работать с людьми, оказавшимися под контролем боевиков.

Большая опасность состоит в том, что дети, особенно старшие школьники, после подобных мероприятий могут взять в руки оружие и уйти мстить за своих «героев», которых навязала им пропаганда, говорит военный эксперт Олег Жданов.

Олег Жданов

Олег Жданов

Они создают определенные ценности для подрастающего поколения. Мы ещё увидим ни один такой пример, и не только в отношении боевика «Гиви» или «Моторолы»
Олег Жданов

«Они пишут новейшую историю. Отсюда мы и наблюдаем и «героев», и мемориальные доски, и приём в пионеры. Они (боевики – ред.) создают определенные ценности для подрастающего поколения. Мы ещё увидим ни один такой пример, и не только в отношении конкретно боевика «Гиви» или боевика «Моторолы», – говорит Жданов.

И психолог, и военный эксперт отмечают: уменьшить влияние на умы подрастающего поколения на неподконтрольных территориях можно. Для этого украинской власти необходимо сформировать достойные социальные условия и повысить уровень образования на освобожденной части Донбасса. А затем начать просветительскую работу со взрослыми с неподконтрольных территорий, чтобы учили детей критическому мышлению и рассказывали о преимуществах на подконтрольной Украине территории.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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