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Погибшему боевику группировки «ДНР» Михаилу Толстых («Гиви») открыли мемориальную табличку на здании общеобразовательной школы в Иловайске. Эксперты говорят, что так боевики готовят новых бойцов в свои ряды. Однако противостоять такой пропаганде можно и нужно.

«Этот человек положил свою жизнь за нашу «республику», за нашу честь, свободу, за нашу жизнь. Слава героям «Донецкой народной республики», их подвиг бессмертен» – такие слова прозвучали на открытии мемориальной таблички убитому боевику Михаилу Толстых, более известному под позывным «Гиви».

В Иловайской школе №12 открыли памятную доску члену группировки «ДНР». Перед учениками выступили «депутаты» и мать погибшего боевика Нина Толстых, призвавшая школьников быть достойными памяти «Гиви». «Я хочу, ребята, вам пожелать, чтоб вы были достойны своего «героя», который висит над вашей школой», – сказала мать «Гиви».

Кроме того, на открытии звучали слова о том, что память о «Гиви» будет вписана золотыми буквами в сердца потомков, ведь Толстых подарил «ДНР» легенду.

Такая пропаганда псевдогероизма негативно скажется на психике детей, говорит детский психолог Марина Брагина. По её словам, проводимые на неподконтрольных территориях уроки «гражданственности» и прививание искаженной истории все дальше ментально отделяет этих детей от Украины.

Психика детей, она, как губка, впитывает все. Дети реально будут верить и поклоняться этим людям

«Любому поколению, особенно подрастающему, нужны герои. Из человека, который как-то известен, делают героя. Независимо от того, какие действия он выполнял. А психика детей, она, как губка, впитывает все. Дети реально будут верить и поклоняться этим людям», – говорит Брагина.

Психолог отмечает, что после такой пропаганды, ни факты, ни логические объяснения не смогут переубедить этих детей в закрепленном стереотипе, что «Украина – это враг». И чем дольше будет длиться конфликт, тем сложнее будет работать с людьми, оказавшимися под контролем боевиков.

Большая опасность состоит в том, что дети, особенно старшие школьники, после подобных мероприятий могут взять в руки оружие и уйти мстить за своих «героев», которых навязала им пропаганда, говорит военный эксперт Олег Жданов.

Они создают определенные ценности для подрастающего поколения. Мы ещё увидим ни один такой пример, и не только в отношении боевика «Гиви» или «Моторолы»

«Они пишут новейшую историю. Отсюда мы и наблюдаем и «героев», и мемориальные доски, и приём в пионеры. Они (боевики – ред.) создают определенные ценности для подрастающего поколения. Мы ещё увидим ни один такой пример, и не только в отношении конкретно боевика «Гиви» или боевика «Моторолы», – говорит Жданов.

И психолог, и военный эксперт отмечают: уменьшить влияние на умы подрастающего поколения на неподконтрольных территориях можно. Для этого украинской власти необходимо сформировать достойные социальные условия и повысить уровень образования на освобожденной части Донбасса. А затем начать просветительскую работу со взрослыми с неподконтрольных территорий, чтобы учили детей критическому мышлению и рассказывали о преимуществах на подконтрольной Украине территории.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)